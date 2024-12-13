FRANSA'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkenin yeni başbakanı olarak François Bayrou'yu atadı.
Fransa'da Michel Barnier hükümetinin düşmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yeni başbakanı olarak François Bayrou'yu atadı. Macron hükümetin düşmesinin ardından yaptığı açıklamada 'istifa etmeyeceğini ve hükümeti kurmak üzere yeni bir başbakan atayacağını' ifade etti.
Son Dakika › Dünya › Macron'dan Yeni Başbakan Ataması: François Bayrou - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?