Macron\'dan Yeni Başbakan Ataması: François Bayrou

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FRANSA'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkenin yeni başbakanı olarak François Bayrou'yu atadı.

Fransa'da Michel Barnier hükümetinin düşmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yeni başbakanı olarak François Bayrou'yu atadı. Macron hükümetin düşmesinin ardından yaptığı açıklamada 'istifa etmeyeceğini ve hükümeti kurmak üzere yeni bir başbakan atayacağını' ifade etti.