Macron, Sırbistan'ı ziyaret ederek Rafale savaş uçakları anlaşması için görüşecek

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(ANKARA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hem Belgrad'ın Rusya ile yakınlığını zayıflatmak hem de Rafale savaş uçaklarının satışına ilişkin anlaşma sağlamak için bugün Sırbistan'ı ziyaret edecek.

Fransız medyasında yer alan haberlere göre, Rafale savaş uçaklarının satışına ilişkin anlaşma sağlanması için bugün Sırbistan'a gidecek olan Macron, aynı zamanda, Sırbistan'ın özellikle askeri ve savunma sanayisi alanlarında Rusya ile olan yakın ticari ilişkisini de zayıflatmayı amaçlıyor. Sırbistan ise, Rusya ve Ukrayna savaşının başlamasından bu yana, Rusya ve Batı ile bağlarını dengelemeye çalışıyor.

Sırbistan'ın AB'ye katılma planı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya gelecek olan Macron, Sırbistan'ın Avrupa Birliği'ne katılma planı hakkında da konuşacak. İki gün sürecek olan bu ziyaret, 2012'den beri AB'ye üyeliğine hazırlanan Sırbistan için Fransa ile bağlarını güçlendirme konusunda da bir fırsat olacak.

Vucic, Fransız Rafale jetlerinin satın alınmasına ilişkin anlaşmanın, ziyaret sırasında imzalanan çok sayıda anlaşmadan biri olacağını söylerken, Fransa ile savunma alanındaki ticari ilişkilerine dair, "Askeri-teknik işbirliğimizle ilgili her şeyi başarıyla tamamlayacağımıza inanıyorum, bu da Sırbistan'ın Rafale Kulübü'ne üye olabileceği anlamına geliyor ki bu çok büyük bir sözleşmedir" dedi.