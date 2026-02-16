Muhabirle kafa bulmuştu! Bu fotoğraf Macron'u epey zora sokacak - Son Dakika
Dünya

Muhabirle kafa bulmuştu! Bu fotoğraf Macron'u epey zora sokacak

Muhabirle kafa bulmuştu! Bu fotoğraf Macron\'u epey zora sokacak
16.02.2026 07:21
Sapık milyarder Jeffrey Epstein dosyalarında adı birçok defa geçen Fransa Cumhurbaşkanı Macron bu durumu umursamaz bir tavır sergilemiş "Bu ABD yargısının işi" ifadelerini kullanmıştı. Ancak Epstein dosyalarında bu kez fotoğrafıyla karşımıza çıkan ve yüzü sansürlenmiş genç bir kadının yanında görüntülenen Macron'un bu kez nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu.

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche'ın açıklamasının ardından sapık milyarder Jeffrey Epstein soruşturmasına ilişkin 3 milyondan fazla yeni belge kamuoyuna açıldı.

ADI DOSYADA BİRÇOK DEFA GEÇİYOR

Bu belgelerde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ismi cumhurbaşkanı seçildiği 2017 öncesinde ve sonrasındaki çok sayıda belgede geçerken, bu belgelerde Epstein'ın Macron'un birçok konuda kendisinden yardım istediğini iddia ettiği görüldü.

GİZLİ ELEKTRONİK POSTALAR İFŞA OLDU

Epstein 17 Eylül 2018 tarihinde Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Borge Brende'ye vereceği bilginin gizli olduğunu belirterek gönderdiği e-postada şu ifadelere yer verdi: "Macron'dan: 'Bu zorlukların daha iyi üstesinden gelmek için yönetişimin, uluslararası kurumların, taahhütlerin ve kamu ile özel paydaşlar arasındaki ilişkilerin biçimini ve sosyo-ekonomik araçları yeniden düşünmemiz, inşa etmemiz ve icat etmemiz gerektiğine inanıyoruz. Daha ilerlemeci bir geleceği teşvik için hangi sosyo-ekonomik yenilikleri desteklersiniz?'"

Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri'nden iş adamı Sultan Ahmed bin Sulayem'in 22 Mart 2016'da Epstein'a gönderdiği e-postada Elysee Sarayında öğle yemeği yediğini ve o dönem Maliye Bakanı olan Macron ile "Fransa'daki işleriyle ilgili iyi bir görüşme yaptığını" belirttiği ortaya çıktı.

Epstein'ın 30 Ağustos 2018 tarihindeki e-posta yazışmasında ise Macron'un kendisinden "kurumlar, politikalar, bilim dahil hemen hemen her konuda fikir istediğini" iddia ederek, Macron'dan "Avrupa'ya liderlik etmek istiyor, belki dünyaya." diye bahsediyor.

Macron'u zora sokacak fotoğraf! 'Bu ABD yargısının işi' demişti ama...

MACRON'DAN UMURSAMAZ TAVIR: BU ABD YARGISININ İŞİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'e ilişkin açıklanan ve kendi adının da yer aldığı yeni belgelere ilişkin ABD yargısının "işini yapması gerektiğini" söyledi.

Macron, Wine Paris sergisi ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada Epstein belgelerine ilişkin olarak, "(ABD) Yargı sistemi işini yapmalı, bu kadar" ifadelerini kullandı. Epstein mağdurlarını düşündüğünü dile getiren Macron, "bu davanın özellikle ABD'yi ilgilendirdiğini" yineleyerek hakikatin açığa çıkarılması gerektiğini belirtti.

BU FOTOĞRAFA NE DİYECEK?

Macron'un böylesine önemli bir dosyayı umursamaz tavrı Fransa'da da büyük tepki çekerken, ortaya çıkan bir fotoğraf büyük ses getirdi. Epstein dosyasından çıkan fotoğrafta Macron'un elinde bir belge ve yanında yüzü sansürlenmiş bir genç kızla birlikte olduğu görülüyor. Macron'un bu fotoğraf sonrasında nasıl bir açıklama yapacağı ise merak konusu.

FRANSA'DA BÜYÜK TARTIŞMA YARATTI

Bu gelişmeler Fransa'da siyasi tartışma ve muhalefetin tepki çağrılarına neden oldu. Bazı siyasetçiler, Macron'un adı geçen bağlantısının ulusal güvenliği tehlikeye attığını ileri sürerek kapsamlı bir soruşturma açılmasını talep etti. Ancak bu çağrılar henüz resmî bir yasal sürece dönüşmedi.

