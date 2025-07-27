Macron ve Erdoğan Gazze\'deki Durumu ve İki Devletli Çözümü Görüştü

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Gazze'deki durum ve iki devletli çözüm konferansı perspektifi hakkında görüştüğünü bildirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğü duyurdu. Macron, "Az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gazze'deki durum ve iki devletli çözüm konferansı perspektifi hakkında görüştüm. İsraillilerin ve Filistinlilerin barış ve güvenliği için her şey yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.