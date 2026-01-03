Maduro son görüşmesini bakın hangi ülke ile yapmış - Son Dakika
Dünya

Maduro son görüşmesini bakın hangi ülke ile yapmış

Maduro son görüşmesini bakın hangi ülke ile yapmış
03.01.2026 16:21
ABD Başkanı Donald Trump'ın yakalanıp ülke dışına çıkarıldığını öylediği Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, yaşananlar öncesindeki son resmi diplomatik teması Çinli yetkililerle gerçekleştirdiği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını ifade ettiği Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun son diplomatik görüşmesi Çin heyetiyle oldu.

SALDIRILARDA 12 SAAT ÖNCE GÖRÜŞTÜ

Yerel basındaki haberlere göre, Maduro, Venezuela'nın başkenti Caracas'a düzenlenen saldırılardan yaklaşık 12 saat önce Çin heyetiyle görüştü.

Başkentteki Miraflores Sarayı'nda Çin'in özel temsilcisi Çiu Şiaoçi başkanlığındaki Çin heyetiyle yapılan görüşmede iki ülke arasındaki işbirliği ele alındı. Görüşmeye, Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Dışişleri Bakanı Yvan Gil ve Çin'in Caracas Büyükelçisi Lan Hu da katıldı.

Maduro son görüşmesini bakın hangi ülke ile yapmış

SON DİPLOMATİK GÖRÜŞMESİ

Toplantıda, Venezuela ve Çin arasında imzalanan 600'den fazla ikili anlaşma gözden geçirildi, enerji, ticaret ve altyapı gibi alanlarda iki ülke arasında devam eden yakın işbirliği değerlendirildi. Görüşme, ülkeye düzenlenen ABD saldırıları öncesi Maduro'nun son resmi diplomatik görüşmesi oldu.

MADURO KAÇIRILDI

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta patlama sesleri duyulmuştu. Venezuela hükümetinden yapılan açıklamada, saldırılardan ABD sorumlu tutulmuş ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, ülke genelinde "dış müdahaleden kaynaklanan olağanüstü durum" ilan eden kararnameyi imzaladığı belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'da geniş çaplı saldırılar düzenlendiğini ve Maduro ile eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Maduro son görüşmesini bakın hangi ülke ile yapmış

SON DAKİKA: Maduro son görüşmesini bakın hangi ülke ile yapmış - Son Dakika
