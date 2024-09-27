Maggie Smith Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Maggie Smith Hayatını Kaybetti

Maggie Smith Hayatını Kaybetti

89 yaşındaki ünlü oyuncu Maggie Smith, Cuma sabahı huzur içinde yaşamını yitirdi.

27.09.2024 17:18
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İngiltere’nin ünlü oyuncularından 89 yaşındaki Maggie Smith, Cuma sabahı hayatını kaybetti.

Maggie Smith, Harry Potter film serisi ve Downton Abbey dizisindeki rolleriyle tanınıyordu.

İki oğlu ve beş torunu olan oyuncunun, yanında ailesi ve arkadaşları varken huzurlu bir şekilde hayatını kaybettiği kaydedildi.

1952 yılında oyunculuğa başlayan Smith, diğer oyuncular ve yönetmenler tarafından takdirle bahsedilen isimlerden biriydi.

Hiçbir rolünü hafife almadığı, diğer oyuncular aradayken kendisinin provalara ve repliğini çalışmaya devam ettiği vurgulanırdı.

Oxford’da tiyatro oyunculuğu ile kariyerine başlayan Smith, 1956 yılında ABD’de Broadway’de kariyerine devam etti.

Daha sonraki yıllarında Smith hem Londra’da tiyatro yapımlarında hem de Amerikan yapımı filmlerde rol aldı.

1969 yılında “The Prime of Miss Jean Brodie” (Genç Kızlar) filmiyle en iyi kadın Oscar ödülünü kazandı.

1980’li yıllarda çok sayıda ödüllü filmde yer aldı.

ITV yapımı olan Downton Abbey dizisi ile uluslararası şöhretini pekiştirdi.

Bir röportajında, “Aptallara tahammülüm olmadığı doğru, ancak onların da bana yok. O yüzden sivri biriyim. Belki bu yüzden sivri ve yaşlı kadınları iyi oynuyorum” demişti.

Dizi 2015 yılında sona erdikten sonra 2019 ve 2022 yılındaki filmlerinde de aynı rolü oynadı.

Harry Potter serisi ile ise o dönemin genç kuşağı için de bir ikona dönüştü.

2007 yılında meme kanseri teşhisi kondu. İki yıl süren tedavinin ardından kanseri atlattı.

Smith, çok fazla röportaj veren bir oyuncu değildi. Ancak bir keresinde sahne almakla ilgili, “Tiyatronun ömrünün kısa olmasını seviyorum. Her performans bir hayalet gibi, bir var bir yok” demişti.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Maggie Smith Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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