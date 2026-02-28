ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Tahran'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın konutu bombardımanda hedef alındı.
Saldırı sonrası Ahmedinejad'ın evinde büyük hasar oluştuğu, patlamanın ardından binanın alev aldığı görüldü. Ahmedinejad'ın akıbeti ise bilinmiyor.
Son Dakika › Dünya › Mahmud Ahmedinejad'ın evi vuruldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.