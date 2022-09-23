Mahsa Amini'nin hastaneye yatırıldığını duyuran gazeteci tutuklandı! - Son Dakika
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Mahsa Amini'nin hastaneye yatırıldığını duyuran gazeteci tutuklandı!

23.09.2022 18:15
Mahsa Amini'nin hastaneye yatırıldığını duyuran gazeteci tutuklandı!

İran'ın başkenti Tahran'da ahlak polisi tarafından öldürülen Mahsa Amini'nin hastaneye yatırıldığını duyuran gazeteci Nilufar Hamidi tutuklandı.

Gazetecilikte Kadın Koalisyonu (CFWIJ), İran'da bir kadın gazetecinin tutuklandığını duyurdu. CFWIJ'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gazeteci Nilufar Hamidi'nin evinin İran polisi tarafından basıldığı ve gazetecinin tutuklandığı ifade edildi.

HABERİ İLK O DUYURMUŞ

CFWIJ, ahlak polisi tarafından darp edilmesi ardından yaşamını yitiren Mahsa Amini'nin hastaneye kaldırıldığını gazeteci Hamidi'nin duyurduğu bilgisini de paylaştı. CFWIJ, Hamidi'nin bu hafta tutuklanan ikinci gazeteci olduğunu da belirtti.

CFWIJ'in paylaşımı şöyle: "İran polis, gazeteci Nilüfar Hamidi'nin evini tutuklayarak bastı. Hastaneye yatışı ilk bildiren Nilufar oldu. Nilüfar, bu hafta tutuklanan ikinci gazeteci oldu. #CFWIJ gazetecilerin derhal serbest bırakılmasını talep ediyor. #FreeNilufar"

Mahsa Amini'nin hastaneye yatırıldığını duyuran gazeteci tutuklandı!
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