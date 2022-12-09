İran'da olaylar hız kesmiyor! Mollaların yetiştiği medreseler benzinle ateşe veriliyor - Son Dakika
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İran'da olaylar hız kesmiyor! Mollaların yetiştiği medreseler benzinle ateşe veriliyor

09.12.2022 23:57

Mahsa Amini'nin öldürülmesinin ardından karışan İran'da kaos büyüyor. Son olarak sosyal medyaya yansıyan görüntüde bir kişinin elindeki benzin bidonuyla mollaların yetiştiği bir medreseyi yakıp bölgeden uzaklaştığı görüldü.

İran'ın başkenti Tahran'da başörtü kurallarına uymadığı gerekçesiyle "Ahlak Polisleri" tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Amini için düzenlenen protestolar aylardır devam ediyor. Özellikle kadınların öne çıktığı eylemlere erkekler de destek verirken ülkeden şimdi de medreselerin yakıldığı görüntüler gelmeye başladı.

BENZİN DÖKÜP YAKTI

Sosyal medyada gündem olan görüntüde, bir kişinin mollaların yetiştikleri medreselere benzin döküp ateşe verdiği görüldü. Elindeki yanıcı maddelerle medreseyi ateşe veren protestocu daha sonra bölgeden uzaklaşırken o anlar kameraya yansıdı

İLK İDAM GERÇEKLEŞTİ

Öte yandan gösterilere katılan tutuklulardan bir kişi geçtiğimiz günlerde idam edildi. Kayıtlara bir ilk olarak geçen idam ülke çapında büyük tepki topladı. İran Ceza Kanunu'na göre, "kamu düzenini bozmak, bozgunculuk yapmak ve devlete karşı savaş açmak" gibi suçları işleyenler idam istemiyle yargılanıyor.

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Mahsa Emini, İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'da olaylar hız kesmiyor! Mollaların yetiştiği medreseler benzinle ateşe veriliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran'da olaylar hız kesmiyor! Mollaların yetiştiği medreseler benzinle ateşe veriliyor - Son Dakika
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