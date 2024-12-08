SURİYE'de muhaliflerin başkent Şam'ın kontrolünü ele geçirmesi sonrası Malatya'da yaşayan Suriyeliler sevinç gösterileri yaparak namaz kıldı.
Malatya'daki Suriyeliler muhalif grupların Halep'in ardından Şam'ı da kontrol altına almasını sevinçle karşıladı. Kernek Meydanı'nda toplanan Suriyeliler ellerinde Suriye ve Türk bayrağı ile tekbirler getirerek sevinç gösterileri yaptı. Geniş güvenlik önlemlerinin de alındığı gösteriler sonrasında Kernek Karagözlüler Cami'sinde namaz kılan Suriyeliler tekbirler getirerek dualar etti.
Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA-DHA
Son Dakika › Dünya › Malatya'daki Suriyeliler, Şam'ın Kontrolünün Ele Geçirilmesini Sevinçle Karşıladı - Son Dakika
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