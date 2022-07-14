Malezya'da korkunç olay! Nehirden fırlayıp genci yutan timsahın midesi açıldı, ceset kalıntılarını gören acılı teyze gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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Malezya'da korkunç olay! Nehirden fırlayıp genci yutan timsahın midesi açıldı, ceset kalıntılarını gören acılı teyze gözyaşlarına boğuldu

14.07.2022 23:09
Malezya'da korkunç olay! Nehirden fırlayıp genci yutan timsahın midesi açıldı, ceset kalıntılarını gören acılı teyze gözyaşlarına boğuldu

Malezya'da bir nehirde salyangoz toplayan genç, bir anda mermi kendisine saldıran timsah tarafından yutuldu. Olaydan 6 gün sonra yakalanabilen timsahın midesi açıldı. Gencin parçalara ayrılmış cansız bedeni ve kıyafetlerini gören teyzesi, hıçkırıklarla gözyaşlarına boğuldu.

Malezya'da 14 yaşındaki Ricky Ganya adlı genç, Tanjung Manis bölgesindeki nehrin kıyısında salyangoz toplamaya başladı. Bir süre salyangoz toplayan genç, nehrin kıyısına yaklaştığında bir timsahın saldırısına uğradı.

ÇENESİYLE AYAĞINI YAKALADI

14 metre uzunluğunda olduğu belirtilen timsah önce Ganya'nın ayağından tuttu, sonrasında ise suya çekti. Bu sırada Ganya'nın yanında olan teyzesi olaya müdahale etmek istedi ancak iş işten geçmişti.

Nehirden mermi gibi fırlayıp genci yutan timsahın midesi açıldı, ortaya çıkan manzara acılı teyzeyi yıktı

6 GÜN SONRA YAKALANABİLDİ

Olayın ardından acılı teyze arama kurtarma ekipleri ve yetkililere haber verdi. Başvuruyu değerlendiren ekipler, nehire tavuk atarak timsahı ağına çekti ve 6 gün sonra timsahı yakalamayı başardılar.

Nehirden mermi gibi fırlayıp genci yutan timsahın midesi açıldı, ortaya çıkan manzara acılı teyzeyi yıktı

MİDESİ AÇILDI

Ekipler, yakaladıkları timsahın midesini aile önünde açtı. Olay anında gencin yanında olan teyzesi ise yeğeninin cansız bedeninin parçalarını ve kıyafetlerini görmesi nedeniyle sinir krizi geçirdi. Gencin cenazesi, köyünde cenaze töreni yapılabilmesi için ailesine verildi.

Nehirden mermi gibi fırlayıp genci yutan timsahın midesi açıldı, ortaya çıkan manzara acılı teyzeyi yıktı
Olay anında Ganya'nın yanında olan teyzesi, timsahın midesinin açılmasının ardından hıçkırıklara boğuldu
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Son Dakika Dünya Malezya'da korkunç olay! Nehirden fırlayıp genci yutan timsahın midesi açıldı, ceset kalıntılarını gören acılı teyze gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malezya'da korkunç olay! Nehirden fırlayıp genci yutan timsahın midesi açıldı, ceset kalıntılarını gören acılı teyze gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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