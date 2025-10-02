Manchester'da Sinagoga Bıçaklı Saldırı - Son Dakika
Manchester'da Sinagoga Bıçaklı Saldırı

02.10.2025 13:39
Manchester'daki bir sinagogda bıçaklı saldırıda 1 ölü, 4 yaralı. Saldırgan etkisiz hale getirildi.

İngiltere'nin Manchester kentindeki bir sinagogun önünde bıçaklı saldırı gerçekleşti. Yetkililer, olayda 1 kişini yaşamını yitirdiğini, 4 kişinin de yaralandığını bildirdi. Polis, saldırgan olduğunu inandıkları kişinin vurularak hayatını kaybettiğini aktardı.

"TEHLİKE GEÇMİŞ GİBİ"

Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham, olayla ilgili açıklamasında, "Tehlikenin geçmiş gibi göründüğünü garanti edebilirim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

