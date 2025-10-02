İngiltere'nin Manchester kentindeki bir sinagogun önünde bıçaklı saldırı gerçekleşti. Yetkililer, olayda 1 kişini yaşamını yitirdiğini, 4 kişinin de yaralandığını bildirdi. Polis, saldırgan olduğunu inandıkları kişinin vurularak hayatını kaybettiğini aktardı.
Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham, olayla ilgili açıklamasında, "Tehlikenin geçmiş gibi göründüğünü garanti edebilirim" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Dünya › Manchester'da Sinagoga Bıçaklı Saldırı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?