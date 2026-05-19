Mango Kurucusunun Oğlu Gözaltında
Mango Kurucusunun Oğlu Gözaltında
19.05.2026 21:47
Jonathan Andic, babası İsak Andic'in ölümüyle ilgili sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

Moda ve perakende devi Mango'nun İstanbul doğumlu kurucusu İsak Andic Ermay'ın oğlu, babasının ölümüyle ilgili yeniden sorgulanıyor.

43 yaşındaki Jonathan Andic, babasının ölümüyle ilgili yeniden başlatılan soruşturmada 19 Mayıs'ta Katalan polisince gözaltına alındı.

Ardından mahkemeye çıkarılan Andic, bir milyon euro kefaletle serbest bırakıldı.

Mahkemenin adli kontrol şartı uyguladığı Andic'in pasaportuna el kondu, İspanya'dan ayrılması yasaklandı.

İsak Andic, 14 Aralık 2024'te oğluyla birlikte Barcelona yakınlarındaki Montserrat dağlarında yürürken bir uçurumdan düşerek hayatını kaybetmişti.

Olay başlangıçta kaza olarak değerlendirilmişti ama soruşturma geçen yılın sonlarında yeniden başlatıldı.

Jonathan daha önce 71 yaşındaki babasının ölümünden sorumlu olmadığını iddia etmişti.

Ailenin sözcüsü Reuters'e yaptığı açıklamada sorgulamayı doğruladı ancak ailenin Jonathan Andic'in masumiyetinden emin olduğunu kaydetti.

İspanyol El Pais gazetesinde yer alan habere göre, soruşturmada baba ve oğulun arasında bir gerilim olduğu iddiasını araştırılıyor.

Isak Andic, 2014 yılında şirketin yönetimini oğluna devretmiş ancak bir yıl sonra "yeni bir ekip kurmak ve şirketi canlandırmak için" yönetime geri dönmüştü.

El Pais, soruşturmaya yakın kaynakların, ikili arasında bu nedenle gerginlik olduğuna işaret ettiğini yazdı.

2005'te şirkete giren oğul Andic, daha sonra şirketin Mango Erkek serisinin başına geçti.

Babasının ölümünden sonra yönetim kurulu başkan yardımcısı oldu.

La Vanguardia gazetesinin haberine göre Katalonya polisi, geçen yılın başlarında kanıt yetersizliği nedeniyle soruşturmayı kapatmıştı.

Fakat 2025 yılı sonlarında Jonathan Andic'in ifadesinde tutarsızlıklar olduğu gerekçesiyle soruşturma yenide açıldı.

Türkiye doğumlu İsak, 1984 yılında Barcelona'da kardeşiyle birlikte Mango'yu kurdu. Zincir şu anda 120 ülkede yaklaşık üç bin şubeye sahip.

Forbes dergisine göre İstanbul doğumlu iş adamının öldüğü sırada net serveti 4,5 milyar dolar civarındaydı.

Mango CEO'su Toni Ruiz daha önce onun ölümünün "büyük bir boşluk bırakacağını" söylemişti.

"Isak'a verebileceğimiz en iyi saygı duruşu ve yerine getireceğimiz şey, Mango'nun Isak'ın arzuladığı ve gurur duyacağı bir proje olmaya devam etmesini sağlamak" demişti.

İstanbul doğumlu Sefarad Yahudisi

İzak Andiç Ermay, Sefarad Yahudisi asıllı İspanyol ve Türk vatandaşı iş insanı 1953'te İstanbul'da doğdu.

Ailesiyle birlikte 14 yaşında İspanya'nın Barcelona kentine göç etti.

İlk mağazalarını 1979'da Barcelona ve Madrid'de açtılar.

Mağaza zincirinin ismi 1984'te "Mango" olarak değiştirildi.

Andiç Ermay, Mango isminin "Mango meyvesi her dilde aynı şekilde söylendiği için" seçtiğini söylemişti.

Kaynak: BBC

