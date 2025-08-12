Marapi Yanardağı Yeniden Faaliyet Gösterdi

ENDONEZYA'daki Marapi Yanardağı'nın yeniden faaliyete geçtiği bildirildi.

Endonezya'da Sumatra Adası'nın batısındaki Marapi Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Patlamalar sırasında Marapi Yanardağı'nın gökyüzüne kül püskürttüğü belirtildi. Yetkililer, 3 Aralık 2023'te gerçekleşen ilk patlamadan bu yana yanardağın 450'den fazla kez patladığını açıkladı.

Volkanik hareketlilik nedeniyle, krater çevresindeki 3 kilometrelik alana giriş ve her türlü faaliyet yasaklandı. Bölge halkı, patlamaların yarattığı kül yağışı ve olası lav akıntılarına karşı uyarıldı. Patlama sırasında gökyüzüne yayılan kül bulutları nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü kaydedildi.