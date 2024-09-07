Marilyn Monroe Eşyaları Londra'da Sergileniyor - Son Dakika
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Marilyn Monroe Eşyaları Londra'da Sergileniyor

Marilyn Monroe Eşyaları Londra\'da Sergileniyor

Marilyn Monroe'ya ait olan 250'den fazla eşya İngiltere'de ilk kez sergilenecek. Sergide aşk mektupları, saten sabahlıklar ve makyaj malzemeleri yer alacak. Sergi Ekim ayında Londra'da açılacak.

07.09.2024 12:34
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Marilyn Monroe'ya ait olan 250'den fazla eşya İngiltere'de ilk kez sergilenecek.

‘Marilyn - The Exhibition’ isimli sergide, aşk mektupları, saten sabahlıklar ve makyaj malzemeleri yer alacak.

Sergi, Ekim ayında Londra’da kapılarını açacak.

Bunlar, Hollywood yıldızına ait 1.500'den fazla eşyaya sahip olan Ted Stampfer'in özel koleksiyonundan.

Londra'daki film çekimlerinden hatıralar, Kraliçe II. Elizabeth ile görüşmesinden görüntüler ve prodüksiyon şirketine ait eşyalar serginin öne çıkan parçaları.

En ünlü kıyafetlerinden bazıları da ziyaretçilere sunulacak, böylece ziyaretçiler Norma Jeane Mortenson olarak başlayan ve efsanevi bir sanatçı olarak tamamlanan hayatının izlerini takip etme imkanı bulacak.

Makyaj malzemeleri, güzellik ürünleri ve ayakkabılar da, 18 Ekim'den itibaren Arches London Bridge'de sergilenecek koleksiyonun parçalarını oluşturacak.

Serginin küratörü Stampfer, kişisel koleksiyonunun Londra'da sergilenecek olmasından "memnun" olduğunu belirtiyor.

"1962'deki ölümünden sonra, eşyaları neredeyse kırk yıl boyunca bir zaman kapsülündeymiş gibi saklandı ve muhafaza edildi" diyor.

“Hayatı hakkında gerçek bir fikir sahibi olmamızı sağlayan bu eşsiz parçaları paylaşabilmek harika. Gerçek Marilyn Monroe'ya ve onun gerçek kimliğine yaklaşmamızı sağlıyor."

Öleli 60 yıldan uzun bir süre olmasına rağmen, Marilyn Monroe küresel çapta büyük bir popüler kültür figürü olmaya devam ediyor.

Komik sarışın karakterleri canlandırmasıyla tanınan Amerikalı yıldız, çok sayıda popüler filmde yer aldı.

On yıldan uzun bir süre Hollywood'un en iyi aktörlerinden biriydi, 1940'larda ve 1950'lerde filmleri 200 milyon dolardan fazla hasılat elde etti.

Monroe, Playboy dergisinin kapağında ve orta sayfasında modellik yapan ilk kişiydi. Bu onu gerçek anlamda popüler kültürün yıldızlarından biri yaptı.

Özel hayatı, James Dougherty, Joe DiMaggio ve Arthur Miller ile yaptığı üç başarısız evlilik de dahil olmak üzere, basın tarafından yakından takip edildi.

36 yaşındayken Los Angeles'taki evinde aşırı dozda uyuşturucudan öldü, muhtemelen intihar ettiği düşünülüyor.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Marilyn Monroe Eşyaları Londra'da Sergileniyor - Son Dakika

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