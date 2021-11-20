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Mart ayına kadar Avrupa'da 500 bin kişi ölebilir! Dünya Sağlık Örgütü uyardı! - Son Dakika

Mart ayına kadar Avrupa'da 500 bin kişi ölebilir! Dünya Sağlık Örgütü uyardı!

20.11.2021 19:09
Mart ayına kadar Avrupa'da 500 bin kişi ölebilir! Dünya Sağlık Örgütü uyardı!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, bölgede acil önlem alınmazsa mart ayına kadar yaklaşık 500.000 kişinin koronavirüs nedeniyle ölebileceği konusunda uyardı. BBC'nin Today programına konuşan Hans Kluge, salgının kıtadaki seyri konusunda "çok endişeli" olduğunu söyledi.

Programda konuşan Kluge, maske takma gibi önlemlerin acil olarak hayata geçirilmesinin vaka sayılarını azaltabileceğini söyledim. Kluge, salgının yayılmasının nedenleri arasında kış mevsiminin gelmesini, yetersiz aşılanmayı ve daha bulaşıcı Delta varyantının bölgede hakim olmasını saydı.

AŞILANMA ARTMALI

DSÖ Avrupa Direktörü, vaka sayılarındaki artışla mücadeleye yardımcı olmak için aşılanmanın artırılması ile temel halk sağlığı önlemleri ve yeni tıbbi tedavilerin uygulanması çağrısında bulundu.

Kluge, zorunlu aşı önlemlerinin "son çare" olarak görülmesi gerektiğini, ancak konuyla ilgili "yasal ve toplumsal bir tartışma" yapmanın "çok yerinde" olacağını söyledi.

Kluge, zorunlu aşı önlemlerine başvurmadan önce başka yollar olduğunu söyledi ve bunun "bir özgürlük kısıtlaması değil, bireysel özgürlüğümüzü korumanın bir aracı olduğunu" da sözlerine ekledi.

AVRUPA ÜLKELERİ HANGİ ÖNLEMLERİ ALIYOR?

Avusturya, Cuma günü Covid-19 aşısının yasal bir zorunluluk haline geleceğini açıklayan ilk Avrupa ülkesi oldu. Yeni kurallar Şubat ayında yürürlüğe girecek.

Çek Cumhuriyeti ve Slovakya da dahil olmak üzere ülkeler, kıta genelinde rekor vaka sayıları kaydedildiği için aşılanmamış insanlar üzerinde yeni kısıtlamalar açıkladılar.

Vaka sayılarının rekor düzeye çıktığı Almanya'da da, aşı olmamış kişilerin bazı kamusal alanlara girişlerinin kısıtlanması planlanıyor.

Hollanda'nın Rotterdam kentinde dün akşam yeni Covid-19 önlemlerine ve aşıya karşı düzenlenen protesto gösterisi kontrolden çıktı.

Hollanda hükümeti, vaka sayılarının hızla artması nedeniyle geçen hafta kısmi kapanma kararı almıştı.

Mart ayına kadar Avrupa'da 500 bin kişi ölebilir! Dünya Sağlık Örgütü uyardı!

Korona aşısı, Covid-19, DSÖ, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Mart ayına kadar Avrupa'da 500 bin kişi ölebilir! Dünya Sağlık Örgütü uyardı! - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Mart ayına kadar Avrupa'da 500 bin kişi ölebilir! Dünya Sağlık Örgütü uyardı! - Son Dakika
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