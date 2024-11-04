Maya Sandu, Moldova'da Yeniden Seçildi - Son Dakika
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Dünya

Maya Sandu, Moldova'da Yeniden Seçildi

Maya Sandu, Moldova\'da Yeniden Seçildi

Moldova'da cumhurbaşkanlığı seçiminde Maya Sandu, %55,35 oyla ikinci kez kazandı.

04.11.2024 09:49
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MOLDOVA'da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda kesin olmayan sonuçlara göre, mevcut Cumhurbaşkanı Maya Sandu ikinci kez seçildi.

Maya Sandu'nun görev süresinin sona ermesi üzerine düzenlenen seçimin ikinci turunda katılım oranı yüzde 54,30 oldu. İktidardaki Eylem ve Dayanışma Partisi'nden (PAS) Sandu ile Moldova Sosyalistler Partisi (PSRM) adayı, Gagavuz Türkü Aleksandr Stoyanoglo'nun yarıştığı seçimde, oyların yüzde 99,68'i sayıldı. Buna göre Sandu, yüzde 55,35 oy alarak seçim yarışını kazanırken Stoyanoglo yüzde 44,65 oyda kaldı.

Kesin sonuçların 3 gün içinde açıklanması bekleniyor. Seçimden birinci çıkan aday 45 gün içinde yemin ederek cumhurbaşkanlığı görevine başlayacak.

Kaynak: DHA

Uluslararası, Politika, Moldova, Dünya, Son Dakika

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