Maymun çiçeği virüsü yayılıyor: 11 ülkede 80 vaka - Son Dakika
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Maymun çiçeği virüsü yayılıyor: 11 ülkede 80 vaka

21.05.2022 15:32

Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği virüsünün Avrupa, Amerika ve Avustralya kıtalarındaki 11 ülkede görüldüğünü, doğrulanan 80 vakanın yanı sıra 50 muhtemel vakanın da doğrulanmayı beklediğini açıkladı.

Bugüne kadar İngiltere, İspanya, Portekiz, ABD, Kanada, İsveç, İtalya, Fransa, Belçika, Almanya, Avustralya ve İsrail'de görülen maymun çiçeği virüsü dünyaya korku saldı. Konuyla ilgili beklenen açıklama ise Dünya Sağlık Örgütü'nden geldi.

ŞU ANA KADAR 11 ÜLKEDE TESPİT EDİLDİ

DSÖ açıklamasında maymun çiçeği salgının nedeni ve kapsamını araştırdıklarını belirterek şimdilik 11 ülkede teyit edilmiş 80 vaka olduğunu belirtti. 50 vakanın ise incelendiğini ifade eden DSÖ, denetlemenin artmasına bağlı olarak daha fazla vaka görülebileceği konusunda uyardı. DSÖ açıklamasında endişeleri gidererek "Virüs, bazı ülkelerdeki bazı hayvan popülasyonlarında endemiktir (bölgeye özgü bulaşıcı hastalık), yerel halk ve gezginler arasında ara sıra salgınlara yol açar" ifadelerini kullandı.

"İNSAN GRUPLARINI DAMGALAMAK, SALGININ SONA ERMESİNE ENGEL OLUR"

Maymun çiçeğinin Kovid-19'dan farklı bir şekilde yayıldığını belirten DSÖ, maymun çiçeğinin yakın temasın yayılmada önemli rolü olduğunu belirtti. Kişilerin cinsel tercihlerinin, bazı ülkelerin resmi sağlık kurumlarının vaka açıklamasına yansımasına dikkat çeken DSÖ "Bir hastalık nedeniyle insan gruplarının damgalanması asla kabul edilemez. İnsanların tedavi aramasını engelleyebileceği ve tespit edilemeyen yayılmaya yol açabileceği için bir salgının sona ermesine engel olabilir" dedi.

FETİŞ FESTİVALİNDEN YAYILDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Maymun çiçeği virüsü hızla yayılarak dünyayı endişeye sürüklerken, Belçika'da tespit edilen vakaların bazılarının, iki hafta önce ülkenin ikinci büyük kenti Anvers'te düzenlenen "Darklands" adlı fetiş festivaliyle bağlantılı olduğu açıklandı. Festival yönetimi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, katılımcılardan grip benzeri şikayetler ve ciltte kabarcıklar gibi belirtilere karşı dikkatli olmaları istendi. Festival ekibi maymun çiçeği virüsünün, yabancı katılımcılar aracılığıyla yayıldığını düşünüyor.

Maymun çiçeği nedir, belirtileri neler? Maymun çiçeği virüsü bulaşır mı? Belçika'da maymun çiçeği virüsünün fetiş festivalinden yayıldığı ortaya çıktı
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Maymun çiçeği virüsü 5 ülkede tespit edildi Maymun çiçeği virüsü 5 ülkede tespit edildi
Kaynak: DHA

Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Maymun çiçeği virüsü yayılıyor: 11 ülkede 80 vaka - Son Dakika


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