MEB Bakan Yardımcısı Yelkenci, Almatı'da okullarda müzik eğitimi incelemesi yaptı - Son Dakika
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MEB Bakan Yardımcısı Yelkenci, Almatı'da okullarda müzik eğitimi incelemesi yaptı

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MEB Bakan Yardımcısı Yelkenci, Almatı\'da okullarda müzik eğitimi incelemesi yaptı
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MEB Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Almatı'da Türk müziği eğitimi uygulamalarını inceledi. Ziyarette müzik okulları ve Talgar Lisesi'ndeki eğitim süreçleri incelenirken ortak müzik mirasının eğitimle aktarılması ele alındı.

MİLLİ Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Kazakistan ziyaretinde Türk müziği eğitimi alanındaki uygulamaları inceledi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Türk dünyasında müzik eğitimi alanındaki iyi uygulamaların incelenmesi, Türk müziğinin ortak kültürel mirasının eğitim yoluyla gelecek nesillere aktarılması ve ülkeler arasındaki iş birliği imkanlarının geliştirilmesi amacıyla Kazakistan'ın Almatı şehrine çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Temel Eğitim Genel Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ve Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete'nin de yer aldığı Bakanlık heyetinin ziyaretlerine Kazakistan Eğitim Bakan Yardımcısı Jayık Şarabasov ile Türkiye'nin Almatı Başkonsolosu Tuğba Alan Özdenfedakar eşlik etti.

Program kapsamında müzik eğitiminin kurumsal yapısı, öğretim programları, öğrenci yetiştirme süreçleri ve eğitim ortamları incelenirken Türk dünyasının ortak müzik kültürünün eğitim süreçlerindeki yerine odaklanıldı.

MÜZİK EĞİTİMİ ALANINDAKİ İYİ UYGULAMALAR İNCELENDİ

Programın ilk gününde Bakan Yardımcısı Yelkenci, Almatı'daki Jiger Öğrenciler İçin Yenilikçi Yaratıcılık ve Gelişim Merkezi ile M. Tölebayev 5 No'lu Çocuk Müzik Okulu'nu ziyaret ederek kurum yöneticileri ve öğretmenlerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Jiger Merkezi'nde eğitim öğretim süreçleri, fiziki altyapı ve öğrencilerin sanatsal gelişimlerini destekleyen uygulamalar incelendi. M. Tölebayev 5 No'lu Çocuk Müzik Okulunda ise genç müzisyenlerin yetiştirilmesi, yeteneklerinin geliştirilmesi ve müzik alanındaki ek eğitim programlarının uygulanmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

TÜRK MÜZİĞİ KÜLTÜRÜNÜN EĞİTİM YOLUYLA AKTARILMASI ELE ALINDI

Programın ikinci gününde Çaykovski Müzik Okulu'nu ziyaret eden Bakan Yardımcısı Yelkenci, kurumun eğitim faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. İncelemelerde öğretim programları, ders materyalleri, öğrencilerin müzik yeteneklerinin belirlenmesi ve geliştirilmesi ile öğretmen yetiştirme süreçleri üzerinde duruldu. Kurumun dersliklerini ve bireysel çalışma alanlarını da inceleyen Yelkenci, öğrencilerin sanatsal gelişimlerinin izlenmesi, rehberlik hizmetleri ve geleneksel müzik kültürünün eğitim süreçlerine yansıtılmasına ilişkin uygulamalar hakkında kurum yetkilileriyle görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretlerde Türk dünyasının ortak müzik mirasının korunması, geleneksel ezgi ve çalgıların yeni nesillere tanıtılması ve Türk müziği eğitimi alanında karşılıklı tecrübe paylaşımının geliştirilmesi konuları masaya yatırıldı. Yelkenci ve beraberindeki Bakanlık heyeti, Kazakistan'ın tarihi ve kültürel mekanlarını da ziyaret etti.

ALMATI'DA OKUL ZİYARETİ

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yelkenci, Kazakistan'ın Almatı şehrine gerçekleştirilen çalışma ziyaretinin son gününde Özel 1 No'lu Talgar Lisesi'ne ziyarette bulundu. Okulun sınıflarını, atölyelerini ve eğitim ortamlarını inceleyen Yelkenci, öğrencilerle sohbet ederek yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Ziyaret kapsamında öğrencilerin hazırladığı şiir ve şarkılardan oluşan etkinlikler gerçekleştirildi. Öğretmenler eğitim ve öğretim süreçleri üzerine sohbet eden Yelkenci, okulda yürütülen çalışmalar ve eğitim uygulamaları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Çalışma ziyareti kapsamında Türk müziği eğitiminin geliştirilmesi, ortak kültürel birikimin eğitim ortamlarına yansıtılması ve iki ülkenin bu alandaki kurumsal tecrübelerinden karşılıklı yararlanılmasına yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Kaynak: DHA
Ömer Faruk YelkenciDış PolitikaKültür SanatKültürEğitimMüzikDünyaSon Dakika

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