ENDONEZYA'nın Kuzey Sumatra eyaletine bağlı Medan kentindeki bir sitede meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti.
Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletine bağlı Medan kentindeki lüks bir sitede patlama meydana geldiği bildirildi. Polis, patlamada 3 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Patlamaya üç katlı bir evin altındaki yer altı doğal gaz boru hattındaki sızıntının neden olduğunun değerlendirildiği belirtildi.
Son Dakika › Dünya › Medan'da Patlama: 3 Ölü - Son Dakika
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