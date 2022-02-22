Medvedev'den Almanya'nın yaptırım kararına cevap - Son Dakika
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Medvedev'den Almanya'nın yaptırım kararına cevap

22.02.2022 17:17
Medvedev'den Almanya'nın yaptırım kararına cevap

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'un Rusya'ya karşı yaptırım amacıyla Kuzey Akım 2'nin durdurulacağını açıklamasından sonra Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev'den cevap geldi.

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'un Rusya'ya karşı yaptırım amacıyla Kuzey Akım 2'nin durdurulacağını açıklamasından sonra Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev'den cevap geldi. Mevdeyev Kuzey Akım 2'nin durdurulmasına ilişkin Avrupalıların doğal gazın 1000 metre küpüne 2 bin Euro ödeyeceğini söyledi.

Medvedev "Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Kuzey Akım 2 gaz boru hattının onaylanması sürecini durdurmak için bir emir yayınladı. Peki. Avrupalıların çok yakında 1.000 metreküp doğalgaz için 2.000 € ödeyecekleri cesur yeni dünyaya hoş geldiniz!" dedi.Şansölye Olaf Scholz bugün yaptığı açıklamada, Almanya'nın Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattının onaylanması sürecini durdurmak için adımlar attığını söyledi.


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Rusya Federasyonu, Olaf Scholz, Almanya, Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Medvedev'den Almanya'nın yaptırım kararına cevap - Son Dakika


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