Meksika'da bir siyasetçi WhatsApp söylentileri sonrası yakılarak linç edildi - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Meksika'da bir siyasetçi WhatsApp söylentileri sonrası yakılarak linç edildi

14.06.2022 21:23
Meksika'da bir siyasetçi WhatsApp söylentileri sonrası yakılarak linç edildi

Meksika’da bir siyasetçi, WhatsApp gruplarında bir çocuğun kaçırılmasından sorumlu olduğuna dair söylentilerin yayılmasının ardından linç edildi.

Meksika'da bir siyasetçi, WhatsApp gruplarında bir çocuğun kaçırılmasından sorumlu olduğuna dair söylentilerin yayılmasının ardından linç edildi.

31 yaşındaki Daniel Picazo, Puebla eyaletinde yaklaşık 200 kişilik bir grup tarafından dövüldükten sonra bir tarlaya sürüklenerek yakıldı.

Olayın Picazo'nun Papatlazolco kentindeki dedesinin evini ziyareti sırasında gerçekleştiği açıklandı.

Yerel basına göre bu esnada Picazo'nun bir çocuk kaçırdığına dair söylentiler WhatsApp gruplarında yayılmaya başladı.

Bunun üzerine Picazo ve yanındaki iki kişi, öfkeli bir kalabalığın saldırısına uğradı.

Yerel polisin olaya müdahale etmeye çalıştığı fakat sayılarının yetersiz kaldığı, Picazo'nun üstüne petrol dökülerek ateşe verildiği aktarıldı.

Yetkililer daha sonra Picazo'nun cesedine ulaşabildi.

Kent yönetimi konu hakkında yaptığı açıklamada "Bu olayı kınıyoruz ve suçların kanuna uygun bir şekilde yargılanması gerektiğini hatırlatıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Yerel yönetim, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Fakat yerel basına göre henüz gözaltına alınan kimse olmadı.

Picazo Mart ayına kadar Meksika Parlamentosu'nda danışman olarak çalışıyordu.

Milletvekili Johanna Torress, Picazo'nun "yetenekli ve çalışkan, ülkesine adanmış ve hayata dair büyük hayalleri olan genç bir adam" olduğunu söyledi.

Parlamento'daki en büyük partilerden Ulusal Hareket Partisi "bu talihsiz olayın ardından adalet beklediklerini" açıkladı.

Meksika'da linçler, özellikle de polisin müdahale etmekte yavaş kaldığı kırsal kesimlerde zaman zaman gerçekleşiyor.

Picazo bu yıl Puebla'da linç edilen ikinci kişi oldu.

2019'da da aynı eyalette yedi kişi dövüldükten sonra diri diri yakılarak öldürülmüştü.

YORUMLAR
500
Meksika'da korkunç olay! Hakkında çocuk kaçırma ticareti yaptığı iddia edilen siyasetçi yakılarak öldürüldü Meksika'da korkunç olay! Hakkında çocuk kaçırma ticareti yaptığı iddia edilen siyasetçi yakılarak öldürüldü Meksikalı siyasi, çocuk kaçırma ticareti iddiasıyla yakılarak öldürüldü Meksikalı siyasi, çocuk kaçırma ticareti iddiasıyla yakılarak öldürüldü
Kaynak: BBC

Puebla, Sonora, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Meksika'da bir siyasetçi WhatsApp söylentileri sonrası yakılarak linç edildi - Son Dakika

BBC
Bu haber BBC tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. BBC tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı BBC kurumudur.

Son Dakika
21:11 Rusya, enerji gelirlerini katladı! Sattığı petrol, doğal gaz ve kömürden 93 milyar euro kazandı
20:37 Yeni doğan bebeğini 9 kez bıçaklayarak öldüren anne "pişmanım" dedi, ama hakim gözünün yaşına bakmadan müebbet hapis cezası verdi
20:34 Konya'da indirimli şeker almak isteyen vatandaşlar birbirlerini ezdi
20:32 Erden Timur, Mustafa Özgür Kalelioğlu'nun istifası sebebiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine getirildi
20:10 Otomobilin üzerinde cinsel ilişkiye giren çifte ev hapsi cezası verildi
20:08 Polis memuru, cinnet geçirerek eşini ve 18 yaşındaki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti
19:50 "Futbolda başarı isteniyor" diyen Yılmaz Vural'dan olay Fatih Terim yorumu: Başına iş aldı
19:31 Tanju Özcan, CHP'den kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi! Konuyla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ilk yorum geldi
18:56 Benzin istasyonunda vatandaşlar isyan etti: Eskiden 300 liraya 10 kere depoyu dolduruyorduk, şimdi ise 10 litre almıyor
18:18 21 yaşındaki Adem Çakan isimli genç, araç içinde başından vurulmuş halde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 21:29:23. #1.12#
SON DAKİKA: Meksika'da bir siyasetçi WhatsApp söylentileri sonrası yakılarak linç edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement