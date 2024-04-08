Meksika\'da çetesi üyeleri, bir kadını yol kenarında çıplak şekilde sorguya çekip öldürdü

Meksika kartel çeteleri tarafından silah zoruyla sorgulanan ve ardından yolun kenarına atılan bir kadın ölü olarak bulundu. Laura Karen Rodríguez Moreno, Santa Rosa de Lima Karteli üyeleri tarafından tutuldu ve bir rakip uyuşturucu karteli üyesi olduğunu ve yerel polisle işbirliği yaptığını itiraf etmeye zorlandı.
Actualidad-viral'e göre, Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) üyesi olduğunu ve CJNG ile Guanajuato'daki Salamanca Belediye Polisi arasında iddia edilen bir ilişki olduğunu yanlış bir şekilde itiraf etmeye zorlandı. Sorgulamanın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
Ürkütücü video'da, Laura geceleyin beyaz bir aracın önünde, üstü çıplak ancak şort giyiyor. Maskeli adamların büyük silahlarla yanında durduğu, birisinin kamera arkasından Laura'ya sorular sorduğu görülüyor. İspanyolca olarak, sorgulayan Laura'nın adını soruyor, Laura "Laura Karen Rodríguez Moreno" diye yanıtlıyor. Ardından sorgulayan Laura'nın nerede yaşadığını soruyor. Laura, "Virreyes mahallesinde, 404 Calle 30 de Septiembre'de yaşıyorum.
Jalisco Yeni Nesil Karteli'nde çalışıyorum. Ve Salamanca Belediye Polisi tarafından destekleniyoruz," diye yanıtlıyor. Laura daha sonra ne kadar "malzeme" veya uyuşturucu aldığı ve kimin tarafından tedarik edildiği hakkında soruluyor. Laura, "iki genç adam tarafından bir motosikletle" adında "Valentino ve Quique" tarafından "30 parça" tedarik edildiğini yanıtlıyor. Sorgulayan daha sonra Laura'nın ne sıklıkla malzeme aldığını sormak istiyor.
Laura, bunun "her bitişte" olduğunu ve bu durumun "her üçüncü günde" olduğunu açıklıyor. Daha fazla sorgulama altında, Laura'nın her parça satışı için "20 peso aldığını" ve bu işte ne kadar süredir olduğu sorulduğunda, Laura "altı aya yaklaştığını" belirtiyor. Sorgulayan daha sonra, "Bu, tüm ince Jalisca s*rtüklerine gidiyor. Sizden her birinizi takip ediyoruz," diyor. Laura daha sonra Salamanca'nın Valtierrilla kasabasında ölü olarak bulundu. Çarpıcı görüntüler, cesedinin bir yol kenarında atılmış halini gösteriyor.
Son Dakika › Dünya › Meksika'da çetesi üyeleri, bir kadını yol kenarında çıplak şekilde sorguya çekip öldürdü - Son Dakika
Azerbaycan Diaspora Destek Fonu, Türkiye'deki deprem bölgelerine yardımlarını sürdürüyor. Azerbaycan Devlet Diaspora İşleri Komitesi Başkan Yardımcısı Valeh Hacıyev ve beraberindeki heyet, Malatya'ya gelerek deprem bölgesine gönderilen yardımları teslim etti. Hacıyev, Türkiye'nin yanında olduklarını ve birlik mesajları verdi. Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar ise Azerbaycan'ın depremzedelere yardım eli uzattığını ifade etti.
Azerbaycan Diaspora Komitesi Destek Fonu tarafından hazırlanan yardım malzemesi taşıyan tır, depremzedeler için Malatya'ya ulaştı. Yardım tırı, AFAD İl Müdürlüğü binasında Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar'a teslim edildi. Azerbaycan heyeti, ziyaretlerinin ardından Malatya Valisi Ersin Yazıcı'yı da makamında ziyaret etti.
İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 32 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesi ile 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybı 33 bin 207'ye yükseldi. Mısır'ın başkenti Kahire'de Gazze'de geçici ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasına yönelik yürütülen müzakerelerde ilerleme kaydedilirken, İsrail ordusu saldırılarını ara vermeden sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 32 kişinin hayatını kaybettiği, 47 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Açıklamada Gazze Şeridi'nde 185 gündür düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 33 bin 207'ye, yaralı sayısının ise 75 bin 933'e yükseldiği belirtildi. Han Yunus'a geri dönüşler başladı. İsrail ordusu dün, askerlerin Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısından çekildiğini duyurmuştu. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Filistinlilerin büyük yıkıma uğrayan şehirdeki evlerine dönmeye başladığı kaydedildi. Gazze'ye 228 yardım tırı giriş yaptı. İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) tarafından yapılan açıklamada, dün 322 yardım tırının kontrol edilerek Gazze Şeridi'ne sevk edildiği belirtildi. Bunun savaşın başından bu yana Gazze'ye bir günde gönderilen en yüksek yardım tırı sayısı olduğunu ifade edilen açıklamada, 228 tırın Gazze'ye giriş yaptığı aktarıldı. Birleşmiş Milletler ve diğer yardım kuruluşlarına göre açlık ve susuzluğun yaşandığı Gazze Şeridi'ndeki kötü durumla mücadele edilebilmesi için günde en az 500-600 yardım tırının bölgeye giriş yapması gerekiyor.
İHH İnsani Yardım Vakfı, Sudan'da iç savaşın devam ettiği bölgelerde yerinden edilen milyonlarca kişiye sıcak yemek ve gıda malzemesi dağıtmaya devam ediyor. Ülkede sağlık sisteminin büyük ölçüde çöktüğü ve kolera vakalarının hızla arttığı belirtilirken, İHH'nin savaş mağduru kadın, çocuk ve ailelere destek olmaya devam ettiği ifade edildi.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkede 2013'ten bu yana yürürlükte olan Altın Vize uygulamasının kaldırılacağını duyurdu. Altın Vize, yabancılara ev satın alma veya yatırım yapma karşılığında geçici veya kalıcı oturma izni veriyordu. Hükümet, konut fiyatlarını kontrol altına almayı hedeflerken, yeni kararın kapsamı ve yürürlüğe geçme tarihi henüz açıklanmadı.
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