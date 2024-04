Meksika\'da çetesi üyeleri, bir kadını yol kenarında çıplak şekilde sorguya çekip öldürdü

Dünya

Meksika kartel çeteleri tarafından silah zoruyla sorgulanan ve ardından yolun kenarına atılan bir kadın ölü olarak bulundu. Laura Karen Rodríguez Moreno, Santa Rosa de Lima Karteli üyeleri tarafından tutuldu ve bir rakip uyuşturucu karteli üyesi olduğunu ve yerel polisle işbirliği yaptığını itiraf etmeye zorlandı.

Actualidad-viral'e göre, Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) üyesi olduğunu ve CJNG ile Guanajuato'daki Salamanca Belediye Polisi arasında iddia edilen bir ilişki olduğunu yanlış bir şekilde itiraf etmeye zorlandı. Sorgulamanın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Ürkütücü video'da, Laura geceleyin beyaz bir aracın önünde, üstü çıplak ancak şort giyiyor. Maskeli adamların büyük silahlarla yanında durduğu, birisinin kamera arkasından Laura'ya sorular sorduğu görülüyor. İspanyolca olarak, sorgulayan Laura'nın adını soruyor, Laura "Laura Karen Rodríguez Moreno" diye yanıtlıyor. Ardından sorgulayan Laura'nın nerede yaşadığını soruyor. Laura, "Virreyes mahallesinde, 404 Calle 30 de Septiembre'de yaşıyorum.

Jalisco Yeni Nesil Karteli'nde çalışıyorum. Ve Salamanca Belediye Polisi tarafından destekleniyoruz," diye yanıtlıyor. Laura daha sonra ne kadar "malzeme" veya uyuşturucu aldığı ve kimin tarafından tedarik edildiği hakkında soruluyor. Laura, "iki genç adam tarafından bir motosikletle" adında "Valentino ve Quique" tarafından "30 parça" tedarik edildiğini yanıtlıyor. Sorgulayan daha sonra Laura'nın ne sıklıkla malzeme aldığını sormak istiyor.

Laura, bunun "her bitişte" olduğunu ve bu durumun "her üçüncü günde" olduğunu açıklıyor. Daha fazla sorgulama altında, Laura'nın her parça satışı için "20 peso aldığını" ve bu işte ne kadar süredir olduğu sorulduğunda, Laura "altı aya yaklaştığını" belirtiyor. Sorgulayan daha sonra, "Bu, tüm ince Jalisca s*rtüklerine gidiyor. Sizden her birinizi takip ediyoruz," diyor. Laura daha sonra Salamanca'nın Valtierrilla kasabasında ölü olarak bulundu. Çarpıcı görüntüler, cesedinin bir yol kenarında atılmış halini gösteriyor.