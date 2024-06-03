Meksika\'da Claudia Sheinbaum Cumhurbaşkanı seçildi

Dünya

Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

Meksika'da düzenlenen başkanlık seçimlerinde Morena Partisi'nden Claudia Sheinbaum resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı seçildi. Sheinbaum, Meksika'nın ilk kadın Cumhurbaşkanı olacak.

Meksika'da düzenlenen seçimlerde, resmi olmayan sonuçlara göre Claudia Sheinbaum oyların yüzde 57.7'sini alarak Cumhurbaşkanı seçildi. Morena Partisi'nden aday olan Sheinbaum'un rakibi kadın Cumhurbaşkanı adayı Xochitl Galvez 29.3, Jorge Alvarez Maynez ise yüzde 10.5 oy aldı. Meksika medyası, resmi sonuçların açıklanmasıyla Sheinbaum'un Meksika'nın ilk kadın Cumhurbaşkanı olacağını yazdı.

MAYNEZ'İN MİTİNGİNDE SAHNE ÇÖKMÜŞTÜ

Meksika Cumhurbaşkanı adayı Jorge Alvarez Maynez'in Mayıs ayının sonlarında Nuevo Leon eyaletindeki San Pedro Garza Garcia kentinde düzenlediği miting sırasında sahne çökmüştü. Olayda 9 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi de yaralanmıştı.