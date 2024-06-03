Meksika'da Claudia Sheinbaum Cumhurbaşkanı seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Meksika'da Claudia Sheinbaum Cumhurbaşkanı seçildi

Geniş Video İzle

Meksika'da düzenlenen başkanlık seçimlerinde Morena Partisi'nden Claudia Sheinbaum resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı seçildi. Sheinbaum, Meksika'nın ilk kadın Cumhurbaşkanı olacak. Seçimlerde Sheinbaum oyların yüzde 57.7'sini alarak rakiplerini geride bıraktı. Meksika medyası, resmi sonuçların açıklanmasıyla Sheinbaum'un Meksika'nın ilk kadın Cumhurbaşkanı olacağını yazdı.

03.06.2024 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meksika'da düzenlenen başkanlık seçimlerinde Morena Partisi'nden Claudia Sheinbaum resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı seçildi. Sheinbaum, Meksika'nın ilk kadın Cumhurbaşkanı olacak.

Meksika'da düzenlenen seçimlerde, resmi olmayan sonuçlara göre Claudia Sheinbaum oyların yüzde 57.7'sini alarak Cumhurbaşkanı seçildi. Morena Partisi'nden aday olan Sheinbaum'un rakibi kadın Cumhurbaşkanı adayı Xochitl Galvez 29.3, Jorge Alvarez Maynez ise yüzde 10.5 oy aldı. Meksika medyası, resmi sonuçların açıklanmasıyla Sheinbaum'un Meksika'nın ilk kadın Cumhurbaşkanı olacağını yazdı.

MAYNEZ'İN MİTİNGİNDE SAHNE ÇÖKMÜŞTÜ

Meksika Cumhurbaşkanı adayı Jorge Alvarez Maynez'in Mayıs ayının sonlarında Nuevo Leon eyaletindeki San Pedro Garza Garcia kentinde düzenlediği miting sırasında sahne çökmüştü. Olayda 9 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi de yaralanmıştı.

Meksika\'da Claudia Sheinbaum Cumhurbaşkanı seçildi
Kaynak: DHA

Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Meksika'da Claudia Sheinbaum Cumhurbaşkanı seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:31 Enflasyonun zirveyi görmesine Bakan Şimşek’ten ilk yorum: En kötüsü geride kaldı Enflasyonun zirveyi görmesine Bakan Şimşek'ten ilk yorum: En kötüsü geride kaldı
10:23 Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden alındı Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden alındı
10:19 Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
09:59 Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu
09:52 Yenilenen seçimde de kazanan CHP oldu Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde ipi göğüslediler Yenilenen seçimde de kazanan CHP oldu! Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde ipi göğüslediler
11:06 Kutlamaların bile önüne geçti Carlo Ancelotti’nin Arda Güler’e yaptığına bakın Kutlamaların bile önüne geçti! Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'e yaptığına bakın
11:05 Bakan Işıkhan duyurdu: Çalışan annelere 325 avro verilecek Bakan Işıkhan duyurdu: Çalışan annelere 325 avro verilecek
10:55 Ebrar Karakurt, attığı sayı ile fizik kurallarını alt üst etti Ebrar Karakurt, attığı sayı ile fizik kurallarını alt üst etti
09:58 Göle attıkları mıknatıs hayatlarını değiştirdi Buldukları kasadan 100 bin dolar para çıktı Göle attıkları mıknatıs hayatlarını değiştirdi! Buldukları kasadan 100 bin dolar para çıktı
09:43 Şampiyonluk adayı olarak gösteriliyordu Hilmi Cem, Survivor’a veda etti Şampiyonluk adayı olarak gösteriliyordu! Hilmi Cem, Survivor'a veda etti
09:36 Tekirdağ’da minibüs ile midibüs çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı Tekirdağ'da minibüs ile midibüs çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı
09:29 İstanbul’da zam şampiyonu köprüler oldu İstanbul'da zam şampiyonu köprüler oldu
09:13 Japonya’da deprem: 5 bina çöktü Japonya'da deprem: 5 bina çöktü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 11:25:21. #1.13#
SON DAKİKA: Meksika'da Claudia Sheinbaum Cumhurbaşkanı seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement