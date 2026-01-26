Meksika'da Futbol Maçı Sonrası Silahlı Saldırı: 11 Ölü, 12 Yaralı

Meksika'nın Guanajuato eyaletine bağlı Salamanca kentinde bir futbol maçının ardından stadyumda düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı.

Meksika'nın Guanajuato eyaletine bağlı Salamanca kentinde amatör futbol maçı faciaya dönüştü. Kimliği belirsiz silahlı şahıslar, maçın ardından stadyuma ateş açtı. Loma de Flores semtinde düzenlenen saldırıda 11 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı.

"Sorumlular bulunacak"

Salamanca Belediye Başkanı Cesar Prieto yaptığı açıklamada, saldırıyı "üzücü ve korkakça" olarak tanımladı. Prieto, "Bu olay, ne yazık ki eyalette ve özellikle Salamanca'da yaşamakta olduğumuz şiddet dalgasına bir yenisini ekliyor. Maalesef suç grupları yetkilileri boyun eğdirmeye çalışıyor, ancak bunu başaramayacaklar. Sorumlular bulunacak" ifadelerini kullandı.

Guanajuato Başsavcılığı, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Savcılık, "Bölgedeki güvenliği güçlendirmek, halkı korumak ve failleri bulmak için belediye, eyalet ve federal yetkililerle koordinasyon sağladı" denildi.