Meksika'da Hapishane İsyanı: 2 Mahkum Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Meksika'da Hapishane İsyanı: 2 Mahkum Hayatını Kaybetti

Meksika\'da Hapishane İsyanı: 2 Mahkum Hayatını Kaybetti

Meksika'nın Tabasco eyaletindeki bir hapishanede, bazı mahkumların başka cezaevine nakledilmesi sonucu çıkan isyanda 2 mahkum hayatını kaybetti. Olaylar sonrası polisin güvenlik operasyonu düzenlemesi ve çok sayıda silah ile patlayıcı madde ele geçirdiği bildirildi.

20.12.2024 09:58  Güncelleme: 09:59
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MEKSİKA'nın Tabasco eyaletindeki bir hapishanede çıkan isyanda 2 mahkum hayatını kaybetti.

Meksika'nın Tabasco eyaletin bağlı Creset kentindeki bir hapishanede bazı mahkumların başka cezaevine nakledilmesi isyana yol açtı. Çıkan olaylarda 2 mahkum hayatını kaybetti.

Devlet Güvenlik Sekreteri Victor Hugo Chavez, şiddet olaylarının 2 mahkumun nakledilmesi nedeniyle çıktığını, polisin cezaevinde güvenliği sağlamak için operasyon yaptığını belirtti. Mahkumların mobilya ve çöpleri ateşe verdiğini söyleyen Chavez, operasyonda çok sayıda silah, kesici alet ve patlayıcı madde ele geçirildiğini aktardı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Meksika'da Hapishane İsyanı: 2 Mahkum Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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