Meksika'da kilise çatısının çökmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Meksika'da kilise çatısının çökmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti

Meksika\'da kilise çatısının çökmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti
Son Güncelleme: 02.10.2023 10:07

Meksika'nın Ciudad şehrinde bir kilisenin çatısının çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 50 kişi yaralandı. Polis tarafından yapılan açıklamada, Tamaulipas eyaletindeki bir ayin sırasında kilisenin çatısının çöktüğü belirtildi. Olayda 3'ü çocuk 9 kişi hayatını kaybederken, enkaz altında kalan yaklaşık 30 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çatının çökmesinin nedeni ise yapısal sorunlar olarak açıklandı.

CIUDAD Meksika'da ayin sırasında kilisenin çatısının çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 50 kişinin yaralandığı bildirildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, Tamaulipas eyaletindeki ayin esnasında kilisenin çatısının çöktüğü belirtildi.

Açıklamada, kilisede yaklaşık 100 kişinin bulunduğu, olayda 3'ü çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 50 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Enkaz altında kalan yaklaşık 30 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirilen açıklamada, çatının "yapısal sorun" nedeniyle çöktüğü kaydedildi.

Yerel medyada yayımlanan fotoğraflarda kilisenin çatısının neredeyse zeminle bütünleştiği görülüyor.

Kaynak: AA

Tamaulipas, Sonora, Kaza, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Meksika'da kilise çatısının çökmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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