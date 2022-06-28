Meksika'da korkunç olay! Öfkeli boğa binicisini yere atıp, defalarca boynuzlayarak öldürdü - Son Dakika
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Meksika'da korkunç olay! Öfkeli boğa binicisini yere atıp, defalarca boynuzlayarak öldürdü

28.06.2022 11:38

Meksika'da yapılan rodeoda boğanın boynuz darbelerine maruz kalan binici yaşamını yitirdi. 20 yaşında olduğu açıklanan binicinin aldığı darbeler ise saniye saniye kameraya kaydedildi.

Meksika'nın Morelos eyaletindeki Tejalpa kasabasında geçtiğimiz cumartesi gecesi düzenlenen rodeo yarışmasında 20 yaşındaki Ricardo Paredes Plascencia adlı binici, boğanın üzerinden düştükten sonra hayvanın tekme ve boynuz darbelerine maruz kaldı.

ALDIĞI DARBELER SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Başına ve sırtına aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan genç, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç adamın dün hayatını kaybettiği bildirildi.

Meksika'daki boğa güreşlerinde son olarak 18 Nisan'da 19 yaşındaki bir kişi boğanın boynuz darbeleri sonucu hayatını kaybetmiş, 22 Mayıs tarihinde ise arenadan kaçan bir boğa 4 kişiyi yaralamıştı.

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Kaynak: İHA

Sonora, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Meksika'da korkunç olay! Öfkeli boğa binicisini yere atıp, defalarca boynuzlayarak öldürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meksika'da korkunç olay! Öfkeli boğa binicisini yere atıp, defalarca boynuzlayarak öldürdü - Son Dakika
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