Meksika'da Ormanlık Alanda Kadın ve Erkek Cesetleri Bulundu - Son Dakika
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Meksika'da Ormanlık Alanda Kadın ve Erkek Cesetleri Bulundu

03.06.2023 00:44

Jalisco eyaletinde bir ormanlık alanda bulunan çantaların kadın ve erkek cesetleri içerdiği açıklandı. Bulunan kalıntılar arasında geçen hafta kaybolan yedi gencin olup olmadığı henüz bilinmiyor. Savcılık soruşturma başlattı ve çalışmalar devam ediyor. Meksika'da 110.000'den fazla kayıp insan var ve Jalisco, 15.000 ile en yüksek sayıya sahip eyalet. Morglarda ve mezarlıklarda kimliği belirlenemeyen binlerce ceset bulunuyor.

Meksika'da kan donduran bir olay yaşandı. Jalisco eyaletinde bir çağrı merkezinin 7 genç çalışanı geçtiğimiz hafta kayıplara karıştı. Ekipler gençleri bulmak için çalışma başlattı.

45 TORBADA CESET KALINTILARI BULUNDU

Ekipler, bölgede insan kalıntıları içeren 45 torba buldu. Soruşturma genişletilirken, yetkililer yeni cesetler bulmaktan endişe edildiğini belirtti.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Jalisco eyaletinin savcılığı tarafından yapılan açıklamada, bir ormanlık alanda bulunan çantaların kadın ve erkek cesetleri içerdiği belirtildi. Torbalar içerisindeki kalıntıların söz konusu 7 gence ait olup olmadığı bilinmiyor.

MORGLAR KİMLİĞİ BELİRSİZ CESETLERLE DOLU

Federal hükümet verilerine göre Meksika'da 110.000'den fazla kayıp insan var. Jalisco ise 15.000 ile en yüksek sayıya sahip eyalet. Ayrıca morglarda ve mezarlıklarda kimliği belirlenemeyen binlerce ceset olduğu ifade edildi.

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