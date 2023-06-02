Meksika'da uçurum kenarında bulunan 45 torbadan insan uzuvları çıktı - Son Dakika
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Meksika'da uçurum kenarında bulunan 45 torbadan insan uzuvları çıktı

02.06.2023 10:58

Meksika'da kayıp ihbarı üzerine yürütülen arama çalışmaları sırasında uçurumun kenarında bulunan 45 torbadan insan uzuvları çıktı. Kaç ceset olduğu bilinmezken, çalışmaların arazinin zorlu yapısı nedeniyle birkaç gün süreceği tahmin ediliyor.

Meksika'nın Jalisco eyaletinde kayıp ihbarı yapılan 7 çağrı merkezi çalışanına yönelik savcılık tarafından başlatılan soruşturmada gelen ihbar üzerine Mirador del Bosque geçidinde arama yapıldı.

Meksika'da uçurum kenarında bulunan 45 torbadan insan uzuvları çıktı

45 TORBADAN İNSAN UZUVLARI ÇIKTI

Arama sırasında bulunan 45 siyah torbadan insan uzuvları çıktı. Torbalarda bulunan ceset parçaların kadınlara ve erkeklere ait olduğu, kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü, toplam ceset sayısının tam olarak bilinmediği belirtildi.

Meksika'da uçurum kenarında bulunan 45 torbadan insan uzuvları çıktı

BİRKAÇ GÜN SÜRECEK

Ceset parçalarının toplanabilmesi için itfaiye, sivil savunma ve polis ekiplerinin çalışmalara devam ettiği, helikopterle havadan destek verildiği aktarıldı. Çalışmaların arazinin zorlu yapısı nedeniyle birkaç gün sürmesinin beklendiği kaydedildi. Torbaların bölgeye nasıl getirildiği henüz bilinmiyor.

Meksika'da uçurum kenarında bulunan 45 torbadan insan uzuvları çıktı
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • mesut yuksel: Mexikada uyuşturucu kartelleri insanın kanını donduran infazlar gerçekleştiriyor. Kadın erkek fark etmiyor anında yargısız infaz. Vandallık ve şiddet her yerde.. Cevap Yaz 4 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Meksika'da uçurum kenarında bulunan 45 torbadan insan uzuvları çıktı - Son Dakika
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