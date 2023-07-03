Meksika'da Uyuşturucu Karteli Apatzingan Kentini Kapatıyor - Son Dakika
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Meksika'da Uyuşturucu Karteli Apatzingan Kentini Kapatıyor

Meksika'da Uyuşturucu Karteli Apatzingan Kentini Kapatıyor

03.07.2023 11:30

Meksika'nın Michoacan eyaletinde faaliyet gösteren uyuşturucu karteli, Apatzingan kentinin giriş ve çıkışını araçlarla kapatarak şiddet eylemlerine devam ediyor. Kartel üyeleri, otobüs ve kamyonları yol ortasında park ederek kente giriş ve çıkışları engelliyor. Ayrıca, kartelin silahlı üyeleri bir ailenin otomobilini zorla alıkoyarak çatışmalara sebep oluyor. Apatzingan, suç çetelerinin barındığı ve uyuşturucu üretimiyle nakliyatının yapıldığı bir merkez olarak biliniyor.

Meksika'da şiddet eylemlerinin en çok yaşandığı eyaletlerden Michoacan'da uyuşturucu karteli, Apatzingan kentinin giriş ve çıkışını araçlarla kapattı.Kartel üyeleri, otobüs ve kamyonları yol ortasında park ederek kente giriş ve çıkışları engelliyor. Ayrıca, kartelin silahlı üyeleri bir ailenin otomobilini zorla alıkoydu ve çatışmaların olduğu bölgede bir kişiyi öldürdü. Apatzingan, suç çetelerinin barındığı ve uyuşturucu üretimiyle nakliyatının yapıldığı bir merkez olarak biliniyor.
Uyuşturucu karteli üyeleri, otobüs ve kamyonları yol ortasında park ederek kente giriş ve çıkışları engelledi.
Adının açıklanmasını istemeyen kamyon şoförü, gazetecilere, kartel üyelerinin aracını yolun karşısında park etmesini istediklerini, hareket etmesi halinde ateşe verme tehdidinde bulunduklarını anlattı.
Diğer yandan, kartelin silahlı üyeleri, bir ailenin otomobilini de zorla alıkoydu.
Araçla çatışmaların olduğu bölgeye giden silahlı kişiler, burada bir kişiyi öldürdü.
Maktulün arkadaşı, öldürülen kişinin oto galerisinde çalıştığını ve ailesiyle bir araya gelmek üzere yola çıktığını belirterek, cinayetin Jalisco uyuşturucu karteli üyelerince işlendiğini öne sürdü.
"Sıcak Bölge" olarak adlandırılan Apatzingan, Meksika'da suç çetelerinin barındığı ve uyuşturucu üretimiyle nakliyatının yapıldığı merkez olarak biliniyor.
Viagras uyuşturucu karteli de uzun süredir Apatzingan'da faaliyet gösteriyor.

Kaynak: AA
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