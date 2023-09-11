Meksika'da Yıldırım Düşen Hz. İsa Heykeli Yanarak Küle Döndü - Son Dakika

Meksika'da Yıldırım Düşen Hz. İsa Heykeli Yanarak Küle Döndü

Meksika\'da Yıldırım Düşen Hz. İsa Heykeli Yanarak Küle Döndü
Son Güncelleme: 11.09.2023 22:12

Meksika'nın Chiapas eyaletinde bulunan 33 metrelik Hz. İsa heykeline yıldırım düştü ve heykel yanarak küle döndü. Heykelin yapımında fiberglas ve yanıcı reçine kullanılmıştı.

Meksika'da yıldırım düşen 33 metrelik Hz. İsa heykeli yanarak küle döndü.

Meksika'nın Chiapas eyaletinde yer alan La Concordia kasabasında bulunan 33 metrelik Hz. İsa heykeline yıldırım düştü. Yıldırım nedeniyle fiberglastan yapılan heykelde yangın çıkarken, kısa sürede heykel küle döndü.

Balıkçı İsa anlamına gelen "El Cristo Pescador" isimli heykel, Perulu sanatçı Pedro Victor Cuya Ramos tarafından 2014 yılında yapılmıştı. Heykelin yapımında fiberglas ve yanıcı olduğu bilinen reçine kullanılmıştı. - MEXİCO CİTY

Kaynak: İHA

Sonora, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Meksika'da Yıldırım Düşen Hz. İsa Heykeli Yanarak Küle Döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meksika'da Yıldırım Düşen Hz. İsa Heykeli Yanarak Küle Döndü - Son Dakika
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