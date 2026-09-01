Meksika'nın Zacatecas eyaletinde bomba yüklü araçla polis karakoluna saldırı: 10 yaralı, 40 bina hasarlı - Son Dakika
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Meksika'nın Zacatecas eyaletinde bomba yüklü araçla polis karakoluna saldırı: 10 yaralı, 40 bina hasarlı

Meksika\'nın Zacatecas eyaletinde bomba yüklü araçla polis karakoluna saldırı: 10 yaralı, 40 bina hasarlı
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Meksika'nın Zacatecas eyaletine bağlı Ojocaliente kentindeki emniyet müdürlüğü binası önünde, çalıntı patlayıcı yüklü araç infilak ettirildi. Saldırıda 2'si polis 10 kişi yaralanırken, yaralılardan 2'sinin durumunun ciddiyetini koruduğu ve çevredeki yaklaşık 40 bina ile çok sayıda aracın zarar gördüğü bildirildi. Zacatecas Eyalet Başsavcısı, saldırının bir gün önce gözaltına alınan kartel üyesine misilleme olarak 'Jalisco Yeni Nesil Karteli' tarafından yapıldığını değerlendirdi; eyalette patlayıcılı saldırı sayısı geçen yıl 1'ken bu yıl 10'a yükseldi.

MEKSİKA'nın Zacatecas eyaletinde polis karakolu binası yakınında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 2'si polis 10 kişi yaralandı.

Meksika'nın Zacatecas eyaletine bağlı Ojocaliente kentindeki emniyet müdürlüğü binası önünde, çalıntı olduğu belirlenen patlayıcı yüklü bir araç infilak ettirildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, patlamada 2'si polis memuru 10 kişinin yaralandığı, yaralılardan 2'sinin durumunun ise ciddiyetini koruduğu bildirildi. Şiddetli patlama nedeniyle çevredeki yaklaşık 40 bina ve çok sayıda araç zarar gördü.

Zacatecas Eyalet Başsavcısı Cristian Paul Camacho, ilk incelemelere göre saldırının bir gün önce gözaltına alınan bir kartel üyesine misilleme olarak 'Jalisco Yeni Nesil Karteli' tarafından gerçekleştirildiğinin değerlendirildiğini aktardı.

Zacatecas Valisi David Monreal ise suç örgütlerinin son dönemde bomba yüklü araçlar, patlayıcı taşıyan dronlar ve mayın kullanımını artırdığını belirtti. Eyalette geçen yıl tek bir patlayıcılı saldırı kayıtlara geçerken, bu sayının bu yıl 10'a yükseldiği bildirildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Meksika'nın Zacatecas eyaletinde bomba yüklü araçla polis karakoluna saldırı: 10 yaralı, 40 bina hasarlı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meksika'nın Zacatecas eyaletinde bomba yüklü araçla polis karakoluna saldırı: 10 yaralı, 40 bina hasarlı - Son Dakika
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