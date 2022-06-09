Meksikalı cemaat liderine çocuk istismarından 16 yıl 8 ay hapis cezası - Son Dakika
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Meksikalı cemaat liderine çocuk istismarından 16 yıl 8 ay hapis cezası

09.06.2022 12:13
Meksikalı cemaat liderine çocuk istismarından 16 yıl 8 ay hapis cezası

Meksika'da La Luz del Mundo Kilisesi cemaati lideri Naasón Joaquín García, ABD'nin Los Angeles' kentinde görülen davada 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Meksika'da La Luz del Mundo Kilisesi Cemaati lideri Naasón Joaquín García, ABD'nin Los Angeles kentinde görülen davada 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

53 yaşındaki Garcia, geçtiğimiz hafta cemaatinden üç kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu itiraf etmişti.

Naasón Joaquín García suçlamaları kabul etmeyip mahkeme önüne çıkarıldığı takdirde ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilirdi.

Suçlamaları kabul etmesiyle çok daha az bir ceza almış oldu.

Müritlerince "Havari" olarak bilinen Garcia, 2019 yılında özel bir jetle geldiği Los Angeles Havaalanı'nda gözaltına alınmıştı.

Aşırı dinci bir Hristiyan örgütü olan ve İspanyolca "Dünyanın Nuru" anlamına gelen La Luz del Mundo Kilisesi Cemaati, 1926 yılında Garcia'nın büyükbabası Eusebio Joaquín González tarafından kurulmuştu.

Cemaatin etki alanı yıllar içinde genişledi ve çok sayıda Latin Amerika kökenli kişinin yaşadığı ABD'nin Kaliforniya eyaletinde de hayli güçlü durumda.

Cemaat yetkilileri, dünya genelinde 5 milyon kişiyi vaftiz ettiklerini söylüyor ancak müritlerinin tam sayısını bilmek ve bağımsız kaynaklarca doğrulamak mümkün değil.

'Tehlikeli emsal' endişesi

Naasón Joaquín García hakkında 19 ayrı suçlama bulunuyordu. Mahkemesinin başlamasına üç gün kala hakkındaki suçlamalardan bazılarını kabul etmesi şaşkınlık yarattı.

Garcia, iki kız çocuğuna zorla oral seks yaptırdığı ve 15 yaşındaki bir çocukla da cinsel ilişkiye girme teşebbüsünde bulunduğu yönündeki suçlamaları kabul etti.

Bu sayede Garcia hakkındaki dava düşmüş oldu. Kilise lideri hakkındaki tecavüz ve cemaatindeki kız çocuklarını pazarlamak suçlamalarından yargılanmayacak. Garcia bu suçlamaları reddetmişti.

Garcia'nın kendilerini taciz ettiğini söyleyenler, mahkemenin kararının tehlikeli bir emsal teşkil etmesinden endişe ediyor.

Cemaatin eski müritlerinden Sochil Martin, Garcia'nın bir gün bile mahkeme önüne çıkmayacak olmasından hayal kırıklığı duyduğunu söyledi.

Garcia'yı kiliseye gidip geldiği 17 yıl boyunca kendisini defalarca taciz etmekle suçlayan Martin, "Mevcut en ağır cezayı hak ediyor" diye konuştu.

Ancak Başsavcı Rob Bonta, kararın "Kaliforniya'da cinsel istismarın asla kabul edilemeyeceğini gösteren net bir mesaj" olduğunu savundu.

Bonta yaptığı açıklamada "La Luz del Mundo Kilisesi'nin lideri Naasón Joaquín García, elindeki gücü çocuklardan faydalanmak için kullandı. Etrafındaki kişiler cemaat üyelerini cinsel taciz amacıyla kendisine hazırladı. Bugünkü karar verilmiş olan zararı telafi edemez, ama gelecek kuşakların korunmasına yardımcı olacaktır" dedi.

Meksikalı cemaat liderine çocuk istismarından 16 yıl 8 ay hapis cezası
Meksikalı cemaat liderine çocuk istismarından 16 yıl 8 ay hapis cezası
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Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Meksikalı cemaat liderine çocuk istismarından 16 yıl 8 ay hapis cezası - Son Dakika

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