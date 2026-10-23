Melania Trump'ın ara buluculuğunda Oleşki'de 29 Ekim'de insani ateşkes başlıyor - Son Dakika
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Melania Trump'ın ara buluculuğunda Oleşki'de 29 Ekim'de insani ateşkes başlıyor

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Melania Trump\'ın ara buluculuğunda Oleşki\'de 29 Ekim\'de insani ateşkes başlıyor
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Beyaz Saray, Melania Trump'ın girişimleriyle Rusya ile Ukrayna arasında Oleşki kenti özelinde geçici ateşkes sağlandığını açıkladı. 29 Ekim'de başlayacak ateşkes boyunca kente insani yardım ulaştırılacak ve güvenli koridorla siviller tahliye edilecek.

UKRAYNA'nın güneyindeki Oleşki kentinde, Rusya ile Ukrayna arasında insani yardım ulaştırılması ve sivil tahliyesi amacıyla geçici ateşkes sağlandı. Bölgesel ateşkesin 29 Ekim'de başlayacağı bildirildi.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın girişimleriyle Rusya ve Ukrayna arasında Oleşki kenti özelinde geçici bir ateşkes mutabakatına varıldığı belirtildi. 29 Ekim tarihinde başlayacak bölgesel ateşkes süresince kente insani yardım ulaştırılması ve oluşturulacak güvenli koridor aracılığıyla sivil tahliyelerinin yapılması planlanıyor.

Oleşki'deki insani duruma dikkat çeken Melania Trump, "Oleşki'deki durum çok vahim. Şehir felaketin eşiğinde bir ön cephe bölgesi. Kentte kalan nüfus ağırlıklı olarak acil tıbbi müdahaleye, ilaca, gıdaya ve temiz suya ihtiyaç duyan yaşlı sakinlerden oluşuyor" değerlendirmesinde bulundu.

Süreçte özel ara bulucu olarak rol aldığını ve taraflarla doğrudan temas kurduğunu belirten Melania Trump, "Her iki ülkeden askeri olmayan sivil liderler, Oleşki sakinlerini evlerinde ziyaret etmek ve ihtiyaç duydukları yardım düzeyini belirlemek için birlikte çalışacak. Tahliye edilmek isteyen sakinlere tercih ettikleri varış noktasına göre destek ve ulaşım sağlanacak. Bazılarının Rusya'ya, bazılarının ise Ukrayna'ya gitmek isteyeceğini tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.

Melania Trump, sürecin tarafsızlığını ve sivillerin taleplerine uyulmasını sağlamak adına ABD medyasının saha ekiplerine eşlik edeceğini kaydetti.

Savaş öncesinde yaklaşık 24 bin nüfusa sahip olan Oleşki'de Kahovka Barajı'nın yıkılmasının ardından kentin yüzde 90'ı sular altında kalmıştı. Çatışma hattında yer alan kentte büyük çoğunluğu yaşlılar ve yaklaşık 50 çocuktan oluşan 1700 ila 2 bin sivilin kaldığı tahmin ediliyor.

Kaynak: DHA
Melania TrumpBeyaz SarayPolitika29 EkimRusyaDünyaSon Dakika

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