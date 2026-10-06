Meloni\'den yapay zekaya karşı sıra dışı hamle! Artık kimse onu taklit edemeyecek

Meloni'den yapay zekaya karşı sıra dışı hamle! Artık kimse onu taklit edemeyecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yapay zeka ile üretilen deepfake içeriklere karşı sesini yasal güvence altına almak için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne (EUIPO) başvurdu. Başvuru, Meloni'nin İtalyanca "Ben Giorgia'yım" anlamına gelen "Lo sono Giorgia" ifadesini iki kez seslendirdiği 4 saniyelik bir ses kaydını kapsıyor. İfade, Meloni'nin 2021'de yayımlanan otobiyografisinin de adı.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, sesinin yapay zeka ile taklit edilmesine karşı harekete geçti. Meloni'nin siyasi kampanyalarıyla özdeşleşen "Lo sono Giorgia" ifadesini içeren ses kaydı, tescil için EUIPO'ya sunuldu.
DEEPFAKE TEHDİDİNE KARŞI BAŞVURU
İtalya Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Meloni'nin yapay zeka ürünü deepfake tehditlerine karşı sesini yasal güvence altına almak amacıyla EUIPO'ya başvurduğu duyuruldu. Açıklamada, başvurunun Meloni'nin "Lo sono Giorgia" ifadesini iki kez seslendirdiği 4 saniyelik bir ses kaydını kapsadığı bildirildi.
OTOBİYOGRAFİSİNİN ADI
"Lo sono Giorgia" ifadesi, Meloni'nin 2021 yılında yayımlanan otobiyografisinin de adı. İfade, zamanla Meloni'nin siyasi kampanyalarıyla özdeşleşti.
Kaynak: DHA
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