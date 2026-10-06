Meloni\'den yapay zekaya karşı sıra dışı hamle! Artık kimse onu taklit edemeyecek

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, sesinin yapay zeka ile taklit edilmesine karşı harekete geçti. Meloni'nin siyasi kampanyalarıyla özdeşleşen "Lo sono Giorgia" ifadesini içeren ses kaydı, tescil için EUIPO'ya sunuldu.

DEEPFAKE TEHDİDİNE KARŞI BAŞVURU

İtalya Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Meloni'nin yapay zeka ürünü deepfake tehditlerine karşı sesini yasal güvence altına almak amacıyla EUIPO'ya başvurduğu duyuruldu. Açıklamada, başvurunun Meloni'nin "Lo sono Giorgia" ifadesini iki kez seslendirdiği 4 saniyelik bir ses kaydını kapsadığı bildirildi.

OTOBİYOGRAFİSİNİN ADI

"Lo sono Giorgia" ifadesi, Meloni'nin 2021 yılında yayımlanan otobiyografisinin de adı. İfade, zamanla Meloni'nin siyasi kampanyalarıyla özdeşleşti.