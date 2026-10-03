Meloni ve Dan öncülüğündeki 17 AB ülkesi, tarım ve uyum fonları için mektup gönderdi

(ANKARA) - İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Romanya Cumhurbaşkanı Nicu?or Dan öncülüğündeki 17 Avrupa Birliği (AB) ülkesi, Birliğin 2028-2034 dönemini kapsayacak yeni bütçesinde tarım ve uyum politikalarına ayrılan kaynakların korunması çağrısında bulundu. Ülkeler, güvenlik, savunma ve rekabetçilik gibi yeni kalemler için ek kaynak sağlanmasını desteklediklerini ancak bunun tarım ve bölgesel kalkınma fonları pahasına yapılmaması gerektiğini belirtti.

"Uyumun Dostları" (Friends of Cohesion) grubunda yer alan 17 ülkenin liderleri, AB Konseyi Dönem Başkanı İrlanda'nın Başbakanı Micheal Martin'e ortak mektup gönderdi. Mektuba Bulgaristan, Hırvatistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Çekya, Estonya, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya ve İspanya imza attı.

Liderler, AB'nin değişen stratejik ortam nedeniyle güvenlik ve savunma, rekabetçilik, bağlantısallık, enerji güvenliği ve dayanıklılık alanlarında yeni mali ihtiyaçlarla karşı karşıya olduğunu belirtti. Ancak bu ihtiyaçların, AB'nin temel politikaları arasında yer alan Uyum Politikası ve Ortak Tarım Politikası'na (CAP) ayrılan kaynakların azaltılması yoluyla karşılanmaması gerektiğini vurguladı.

Avrupa Komisyonu'nun önerisinde Birliğin toplam bütçesi büyümesine rağmen tarım ve uyum politikalarının reel olarak daha az kaynak alacağına dikkati çeken liderler, bu alanlarda daha fazla kesintinin AB bütçesini modernleştirmeyeceğini, aksine zayıflatacağını ve AB'ye yönelik kamuoyu desteğini riske atabileceğini savundu.

ORTAK AB BORÇLANMASI SEÇENEĞİ DE MASADA

Mektupta, Avrupa'nın yeni önceliklerinin tarım ve uyum fonlarına dokunulmadan finanse edilebilmesi için AB'nin gelir tarafında yeni seçeneklerin değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Bu kapsamda liderler, COVID-19 salgını sonrasında oluşturulan NextGenerationEU programı kapsamında alınan ortak borçların geri ödemesinin daha uzun bir döneme yayılmasını önerdi. Liderler ayrıca bazı üye ülkelerin AB bütçesine yaptıkları katkılarda uygulanan indirimlerin yeni bütçe döneminde kaldırılması gerektiğini savundu.

İtalya Başbakanı Meloni, bugün yaptığı açıklamada, 17 ülkeyi "ortak bir hedef etrafında" bir araya getirdiklerini belirterek, hedeflerinin tarım ve uyum politikalarını gelecek AB bütçesinin temel öncelikleri olarak korurken Avrupa'nın yeni sorunlarına yönelik yeterli kaynak sağlamak olduğunu söyledi.