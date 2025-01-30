Menendez'e 11 Yıl Hapis Cezası

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(ANKARA) - ABD'nin eski New Jersey Senatörü Bob Menendez, temmuz ayında 16 ayrı rüşvet, şantaj, komplo ve adaleti engellemeden suçlu bulunmasının ardından dün 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Menendez, özellikle Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi alımının ardından ABD'nin Türkiye'ye karşı uyguladığı yaptırımları şekillendiren senatörler arasında yer almıştı.

ABD'nin eski New Jersey Senatörü Bob Menendez, dün Manhattan'da çıktığı mahkemede, 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Savcılar, Menendez'in 15 yıl hapis cezası almasını talep ederken, avukatları ise Menendez'in mali ve mesleki itibarının yok olduğunu, yaşından dolayı merhamet gösterilmesi gerektiğini belirterek iki yıldan az hapis cezası alması gerektiği yönünde savunma yaptı.

Kararı veren ABD Bölge Yargıcı Sidney H. Stein,71 yaşındaki Menendez'e "Bir noktada, üzgünüm ama yozlaşmış bir politikacı oldunuz" dedi.

Mahkemede söz alan Menendez, duruşmanın hayatını ve ailesini mahvettiğini söyledi. Menendez,"Sayın yargıç, karşınızda pişman bir adam var. Hakkımda verilen hükmü açıklamadan önce beni gerçekten tanımıyorsunuz. Hayatım boyunca değer verdiğim her şeyi kaybettim" dedi.

ABD eski senatörü kendisi hakkında ortaya çıkanların, "gerçek kimliğinin yanına bile yaklaşmadığını, hayatını başkalarına hizmet etmeye adadığını, 50 yıllık kamu hizmeti kariyerinde iyi şeylerin kötü şeylerden çok daha fazla" olduğunu söyledi ve karara itiraz edeceğini açıkladı. Menendez'in cezasının infazı için 6 Haziran'da yetkililere teslim olması gerekiyor.

Savcılar: Menendez, Mısır için yabancı ajan olarak hareket etti

Mahkeme savcıları, Menendez'in Mısır hükümeti adına yabancı ajan olarak çalıştığını ve Senato Dış İlişkiler Komitesi'ndeki yetkisini bu bağlamda kötüye kullandığını belirtti. Menendez, Mısır'dan altın külçeleri, lüks bir araba ve yüz binlerce dolar nakit rüşvet almakla suçlandı.

Savunma avukatları ise Menendez'in kamu görevine bağlılık yemini bozmadığını savunarak, mahkumiyetin düşürülmesi ve cezanın ertelenmesini talep etti. Ancak yargıç her iki talebi de reddetti. Menendez, geçen ağustos ayında Senato'dan istifa etmiş yerine Andy Kim getirilmişti.

Menendez savcıları suçladı

Mahkemeden ayrıldıktan sonra gazetecilere konuşan Menendez, savcıları, davanın baş tanığının işlediği birçok suçu görmezden gelmekle suçladı. Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın, New York Güney Bölgesi Başsavcılığı hakkındaki sözlerini hatırlatan Menendez, "Burası New York Güney Bölgesi, siyasi kovuşturmaların vahşi batısı. Başkan Trump haklı. Bu süreç tamamen siyasallaşmış ve kökten yozlaşmış durumda. Umarım Başkan Trump bu bataklığı temizler ve sisteme yeniden bütünlük kazandırır."

Menendez'in mahkeme sonrası yaptığı açıklamalar, Trump'tan af istemeye yönelik bir girişimi için zemin hazırladığı yönünde yorumlandı.

Menendez'in davada birlikte yargılandığı sanıklardan 67 yaşındaki Fred Daibes, 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve 1,75 milyon dolar para cezasına mahkum edildi. Diğer sanık Wael Hana ise 8 yıl 1 ay hapis cezasına ve 1,25 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. Her iki sanık da 4 Nisan'da cezalarının infazı için yetkililere teslim olacak.

Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi alımının ardından Menendez ve diğer bazı senatörler, Türkiye'ye karşı yaptırımların uygulanmasını savunmuşlar ve bunun için baskı ve tavsiyelerde bulunmuşlardı. Menendez, ABD'nin Türkiye'nin yanı sıra Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımları da şekillendiren senatörler arasında yer alıyor.