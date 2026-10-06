Merz, Rusya'nın Almanya ve Avrupa'da propaganda yayarak kendilerini test ettiğini söyledi - Son Dakika
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Merz, Rusya'nın Almanya ve Avrupa'da propaganda yayarak kendilerini test ettiğini söyledi

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Merz, Rusya\'nın Almanya ve Avrupa\'da propaganda yayarak kendilerini test ettiğini söyledi
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Almanya Başbakanı Merz, Rusya'nın kendilerini hibrit saldırılar ve Almanya ile Avrupa'da yaydığı propagandayla test ettiğini söyledi. Merz, Ukrayna'ya desteğin savaşı uzatmak için değil, Moskova'yı müzakere masasına oturtmak için verildiğini belirtti.

ALMANYA Başbakanı Friedrich Merz, Moskova'nın sadece hibrit saldırılarla değil, Almanya ve Avrupa'nın diğer ülkelerinde yaydığı propaganda yoluyla da kendilerini test ettiğini bildirdi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, başkent Berlin'de Litvanya Başbakanı Mindaugas Sinkevicius ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Merz, Rusya ile ilgili açıklamada bulundu. Merz, Rusya'nın saldırılarının uzun zamandan itibaren sadece Ukrayna ile sınırlı kalmadığını, kendilerinin de her gün bu saldırıların hedefi ve mağduru olduğunu söyleyerek, "Rusya, son aylarda yayılmacılık ve revizyonizm politikasını sadece başlatmakla kalmadı, bunu yoğunlaştırdı. Moskova bizi test ediyor. Yalnızca bu tür hibrit saldırılarla değil, aynı zamanda Almanya'da ve Avrupa'nın diğer ülkelerinde yaydığı propaganda yoluyla da" ifadelerini kullandı.

Almanya'nın Ukrayna'ya olan desteğine de değinen Merz, "Almanya'da ve tüm Avrupa'da kalıcı olarak özgürlük ve barış düzeninin sağlanması için Ukrayna'ya destek veriyoruz. Ne bizi korkutmalarına ne de bölmelerine izin vereceğiz Hedefimiz güvenli bir Avrupa'da egemen bir Ukrayna'dır. Ukrayna'ya verilen destek, savaşı uzatmak için değil, Moskova'nın müzakere masasına oturması için yapılıyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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