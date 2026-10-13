Merz, Ukrayna'ya saldırılar nedeniyle Rusya'ya yaptırımların sertleşmesini istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Merz, Ukrayna'ya saldırılar nedeniyle Rusya'ya yaptırımların sertleşmesini istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Merz, Ukrayna\'ya saldırılar nedeniyle Rusya\'ya yaptırımların sertleşmesini istedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD'nin Rus akaryakıt yaptırımlarını geçici kaldırma kararına rağmen Avrupa'nın yaptırımlara bağlı kalacağını söyledi. Merz, Rusya'nın Ukrayna'nın sivil enerji altyapısına saldırıları nedeniyle yaptırımların sertleştirilmesi gerektiğini belirtti.

ALMANYA Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rus akaryakıtına yönelik yaptırımları geçici olarak kaldırma kararına ilişkin, "Avrupa yaptırımlara bağlı kalacak" dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, başkent Berlin'de Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, ABD ile Rusya arasında dizel yakıt ihracatı konusunda yapılan anlaşmayla ilgili açıklamada bulundu. Almanya ve Avrupa için böyle bir kararın mümkün olamayacağını söyleyen Merz, Rusya'ya yönelik yaptırımların uygulanmasını sürdüreceklerini bildirdi.

Merz, Moskova'nın Ukrayna'nın sivil enerji tedarikine yönelik saldırıları nedeniyle yaptırımların daha da sertleştirilmesi gerektiğini belirterek, "ABD Başkanı Donald Trump'ın enerji ateşkes önerisine, Rusya, Ukrayna'nın sivil enerji altyapısına yönelik yoğun saldırılarla yanıt verdi" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Almanya ve Avrupa'ya güvenebileceğini aktaran Merz, "Bu savaşı sona erdirmeye nasıl katkıda bulunabileceğimiz konusunda ortak bir yol arıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA
Amerika Birleşik DevletleriDış PolitikaPolitikaAlmanyaEnerjiRusyaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lamine Yamal İstanbul’a geldi, ayağının tozuyla şehrin manzarasını paylaştı: Bayrak detayına dikkat Lamine Yamal İstanbul’a geldi, ayağının tozuyla şehrin manzarasını paylaştı: Bayrak detayına dikkat
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği program başladı Aylık 19 bin lira ödenecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği program başladı! Aylık 19 bin lira ödenecek
Pau Cubarsi: Osimhen dünyanın en iyi forvetlerinden biri Pau Cubarsi: Osimhen dünyanın en iyi forvetlerinden biri
Şebnem Bozoklu 1 yılda 20 kilo verdi Son hali dikkat çekti Şebnem Bozoklu 1 yılda 20 kilo verdi! Son hali dikkat çekti
1800 metrede üretiyor Siparişlere yetişemiyor 1800 metrede üretiyor! Siparişlere yetişemiyor
D-100’de tehlikeli kavga Hareket halindeki kamyonetin kasasında yumruklaştılar D-100’de tehlikeli kavga! Hareket halindeki kamyonetin kasasında yumruklaştılar
Evinde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı Evinde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı
Fenerbahçe’den ayrılan Sidiki Cherif, Premier Lig’de şov yaptı Fenerbahçe'den ayrılan Sidiki Cherif, Premier Lig'de şov yaptı
09:13
Meteoroloji’den 16 ile sarı kodlu uyarı Batıda sağanak ve fırtına, doğuda toz taşınımı
Meteoroloji’den 16 ile sarı kodlu uyarı! Batıda sağanak ve fırtına, doğuda toz taşınımı
09:09
Okan Buruk’tan Barcelona maçına saatler kala flaş Osimhen kararı
Okan Buruk'tan Barcelona maçına saatler kala flaş Osimhen kararı
08:23
Sigara satışında yeni dönem başlıyor QR kodla yaş kontrolü yapılacak
Sigara satışında yeni dönem başlıyor! QR kodla yaş kontrolü yapılacak
08:09
Şanlıurfa’da polisle çatışan firari şüpheli intihar etti
Şanlıurfa’da polisle çatışan firari şüpheli intihar etti
07:34
Etimesgut Belediyesi’ne 2. dalga operasyon Başkan yardımcıları dahil çok sayıda gözaltı var
Etimesgut Belediyesi'ne 2. dalga operasyon! Başkan yardımcıları dahil çok sayıda gözaltı var
07:21
Fairford Hava Üssü’ne saldırı iddiası 29 ülkeyi birleştirdi: Harekete geçiyoruz
Fairford Hava Üssü'ne saldırı iddiası 29 ülkeyi birleştirdi: Harekete geçiyoruz
07:11
Market zincirlerine görülmemiş saldırı Zarar milyonlarca euroyu bulabilir
Market zincirlerine görülmemiş saldırı! Zarar milyonlarca euroyu bulabilir
03:11
Suudi Arabistan’dan Netanyahu’nun sinsi Yemen planına ret
Suudi Arabistan'dan Netanyahu'nun sinsi Yemen planına ret
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 09:20:12. #.0.3#
SON DAKİKA: Merz, Ukrayna'ya saldırılar nedeniyle Rusya'ya yaptırımların sertleşmesini istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei