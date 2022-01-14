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Meta'ya İngiltere'deki kullanıcılar adına 3,1 milyar dolarlık tazminat davası açılıyor - Son Dakika
BBC

Meta'ya İngiltere'deki kullanıcılar adına 3,1 milyar dolarlık tazminat davası açılıyor

14.01.2022 17:46
Meta'ya İngiltere'deki kullanıcılar adına 3,1 milyar dolarlık tazminat davası açılıyor

Dr. Liza Lovdahl Gormsen, Rekabet Temyiz Mahkemesi'nde açılacak davada Meta'nın pazar hakimiyetini suistimal ettiğini öne sürüyor.

İngiltere'de bir rekabet hukuku uzmanı, ülkedeki 44 milyon kullanıcı adına Facebook'un çatı şirketi Meta'ya 2,3 milyar sterlinlik (yaklaşık 3,1 milyar dolar) tazminat davası açıyor.

Dr. Liza Lovdahl Gormsen, Rekabet Temyiz Mahkemesi'nde açılacak davanın başvurusunda Meta'nın pazar hakimiyetini suistimal ettiğini öne sürüyor.

Dr. Gormsen 'şirketin Facebook'un ücretiz kullanımı karşılığında İngiltere'deki abonelerin kişisel verilerini talep ettiğini ve bunun adil bir ücret olmadığını' savunuyor.

Meta'nın bir sözcüsü BBC'ye açıklamasında Gormsen'in suçlamasını reddetti ve Facebook kullanıcılarının hangi bilgilerinin paylaşılacağı konusunda 'anlamlı bir kontrol hakkına sahip olduğunu' ifade etti.

Sözcü, 'insanların ücretsiz hizmetlerini yararlı buldukları ve verilerin nasıl kullanılacağı konusunda denetim hakkına sahip oldukları için tercih ettillerini' söyledi.

'Aşırı yüksek kâr elde ediliyor'

Dr Lovdahl Gormsen, Facebook'un abonelerin kişisel bilgilerini kullanabilmek için, pazar hakimiyetini suistimal ederek sıradan İngilizlere adil olmayan koşullar dayattığını savundu.

Gormsen, şirketin 1 Ekim 2015-31 Aralık 2019 yılları arasında topladığı bu kişisel verilerle 'aşırı kârlar' elde ettiğini söyledi.

İngiltere'deki kullanıcıların davaya dahil olmak için bir şey yapması gerekmiyor.

Zira dava, bu süre içinde Facebook'u bir kez kullanmış olsalar bile tüm kullanıcılar adına açılacak.

Kullanıcılara davaya dahil olmama seçeneği de sunuluyor. Bir tazminata karar verilmesi durumunda bu para kullanıcılar arasında paylaşılacak.

Ancak Yüksek Mahkeme Kasım ayında, milyonlarca iPhone'un yasa dışı olarak izlendiği iddiasıyla Google aleyhine toplu dava açılamayacağına hükmetmişti.

Mahkeme, davaya dahil olan her bireyin zarar gördüğü iddiasının kanıtlanamadığına karar vermiş ancak ileride bu tür davalar açılmasının yolunu kapamamıştı.

Dava bir yıla sonuçlanabilir

Davanın 1998 Rekabet Yasası'na dayanılarak açılacağı belirtiliyor.

Gormsen, Rekabet Temyiz Mahkemesi'nin toplu davalara izin verdiğini söylüyor.

Facebook'un yanı sıra Instagram ve WhatsApp'ın da sahibi olan Meta, gelirlerinin yaklaşık yüzde 98'ini reklamlardan elde ediyor.

Şirket, kullanıcıların internetteki aktivitelerinden oluşturduğu profillerle belli tüketici gruplarını hedef alabiliyor.

Gormsen'in avukatları açacakları dava konusunda Meta'yı bilgilendirdi.

Bundan sonraki süreçte yargıç davanın görülüp görülemeyeceğine karar verecek.

Başvurunun kabul edilmesi halinde davanın 6 ay ile bir yıl arasında sonuçlanabileceği belirtiliyor.

Meta'ya İngiltere'deki kullanıcılar adına 3,1 milyar dolarlık tazminat davası açılıyor
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Son Dakika Dünya Meta'ya İngiltere'deki kullanıcılar adına 3,1 milyar dolarlık tazminat davası açılıyor - Son Dakika Dünya

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SON DAKİKA: Meta'ya İngiltere'deki kullanıcılar adına 3,1 milyar dolarlık tazminat davası açılıyor - Son Dakika
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