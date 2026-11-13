Microsoft'un bulut hizmetlerindeki küresel kesinti 74 ülkede kamu kurumlarını vurdu - Son Dakika
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Microsoft'un bulut hizmetlerindeki küresel kesinti 74 ülkede kamu kurumlarını vurdu

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Microsoft\'un bulut hizmetlerindeki küresel kesinti 74 ülkede kamu kurumlarını vurdu
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Microsoft'un bulut tabanlı platformlarında yaşanan 12 saati aşkın kesinti, aralarında kamu kurumlarının da bulunduğu 74 ülkedeki kullanıcıları etkiledi. Şirket, sorunun altyapıdaki aşırı yüklenmeden kaynaklandığını ve siber saldırıya dair bulgu olmadığını duyurdu.

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft'un bulut tabanlı hizmetlerinde yaşanan ve saatlerce süren küresel erişim kesintisi, aralarında kamu kurumları ve teknoloji şirketlerinin de bulunduğu 74 ülkedeki kullanıcıları etkiledi.

Merkezi ABD'nin Washington eyaletinde bulunan teknoloji şirketi Microsoft'un bulut tabanlı platformu Microsoft 365 ile Exchange Online altyapısına bağlı Outlook, Teams ve yapay zeka asistanı Copilot gibi hizmetlerinde dün başlayan erişim kesintisi, Asya-Pasifik bölgesinde bugünkü mesai saatlerine kadar uzandı. Exchange Online'a bağlı olmayan özelliklerin çalışmaya devam ettiği bildirilirken, kesinti takip platformu Downdetector'de Outlook için yaklaşık 140 bine ulaşan sorun bildirimlerinin normal seviyenin 2 bin katını aştığı, ilerleyen saatlerde ise düşüşe geçtiği kaydedildi.

KAMU KURUMLARI VE TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ ETKİLENDİ

Amerika kıtasının yanı sıra Avrupa, Asya ve Afrika'daki en az 74 ülke ile bölgede hissedilen 12 saati aşkın kesintiden ABD, Japonya ve Singapur'daki kamu kurumları, Avustralya'nın istihbarat birimleri ile Filipinler Yüksek Mahkemesi'nin iletişim sistemleri etkilendi. Yeni Zelanda Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da küresel kesinti nedeniyle bakanlığın yanı sıra dünya genelindeki tüm Yeni Zelanda büyükelçilik, konsolosluk ve temsilciliklerinin e-posta alımının aksadığı duyuruldu. Microsoft altyapısını kullanan OpenAI ve Anthropic gibi teknoloji şirketlerinin araçlarında da sorunlar yaşandı.

Microsoft, kesintinin altyapıdaki 'aşırı yüklenmeden' kaynaklandığını, bazı sunucuların beklenmedik şekilde devre dışı kalarak otomatik durum kontrollerinden geçememesinin, çalışan diğer sunucular üzerindeki baskıyı artırdığını bildirdi. Şirketten yapılan resmi açıklamalarda, olayın kötü niyetli bir faaliyetten ya da siber saldırıdan kaynaklandığına dair bir bulgu olmadığı vurgulandı.

Sanal medya hesabından yapılan son güncellemelerde ise trafiği yeniden yönlendirme ve sunucuları yeniden başlatma adımlarıyla bazı bölgelerde 'kısmi iyileşme' sağlandığı ancak uygulanan değişikliklerin kalıcı çözüm için 'beklendiği gibi sonuç vermediği' belirtilerek, kapasiteyi artırmak amacıyla alternatif yöntemlerin devreye alındığı kaydedildi.

Kaynak: DHA
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