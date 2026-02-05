Mide bulandıran bir yazışma daha ortaya çıktı: Bebek kakası ile tedavi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Mide bulandıran bir yazışma daha ortaya çıktı: Bebek kakası ile tedavi

Mide bulandıran bir yazışma daha ortaya çıktı: Bebek kakası ile tedavi
05.02.2026 01:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jeffrey Epstein dosyalarından sızan yeni belgeler, tıp dünyasını sarsacak bir detayı ortaya çıkardı. 2014 tarihli bir e-posta kaydında, kimliği belirsiz bir kişi Epstein'a 'sağlıklı bebek dışkısı' nakli üzerine kurulu bir tedavi fikri sunuyor. Bu kişi, en etkili tedavilerin, uzak yerlerden getirilecek sağlıklı bebek dışkısı örneklerindeki mikroplarla mümkün olacağını iddia ediyor.

Jeffrey Epstein'in karanlık dünyasına dair sızan son belgeler, sapkınlık derecesindeki "tedavi" arayışlarını gözler önüne serdi. 2014 yılına ait bir e-posta yazışmasında, Epstein'a sunulan mide bulandıran bir planın detayları ortaya çıktı. Yazışmalarda, dünyanın öbür ucu olan Nepal dağlarından getirilecek "sağlıklı bebek dışkılarıyla" bir mikrop bankası kurulması ve bunun üzerinden mucizevi tedaviler üretilmesi öneriliyor.

Jeffrey Epstein dosyalarından sızan yeni belgeler, tıp dünyasında tartışma yaratacak garip bir detayı daha gün yüzüne çıkardı. 19 Şubat 2014 tarihli e-posta kaydına göre, kimliği belirsiz bir isim Epstein'a "sağlıklı bebek dışkısı" nakli üzerine kurulu sıra dışı bir tedavi fikri sundu.

GARİP TEDAVİ ÖNERİSİ

Gönderici, en etkili tedavilerin uzak bölgelerden, örneğin Nepal dağlarından getirilecek "sağlıklı bebek dışkısı" örneklerindeki farklı mikroplarla mümkün olacağını iddia ediyor.

Mide bulandıran bir yazışma daha ortaya çıktı: Bebek kakası ile tedavi

"BENİM FİKRİMDİ"

E-postayı yazan ve ismi kapatılan şahıs, bu yöntemin aslında uzun süre önce kendi fikri olduğunu belirterek New York Times'ta yayımlanan konuyla ilgili bir makaleyi Epstein ile paylaşıyor.

Gece yarısı 03:45'te gönderilen bu mesajla gönderilen ve bilimsel sınırları aşan ve insan sağlığını hiçe sayan bu tüyler ürpertici teklif, Epstein'ın ağının sadece siyasi değil, tıbbi açıdan da ne kadar karanlık bir noktaya ulaştığını gösteriyor.

Sağlık, Bilim, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Mide bulandıran bir yazışma daha ortaya çıktı: Bebek kakası ile tedavi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti
7 saniyede tüm hayatı altüst oldu “Evim“ dediği mezarlıktan çıkmıyor 7 saniyede tüm hayatı altüst oldu! "Evim" dediği mezarlıktan çıkmıyor
Cami hoparlöründen yükselen ses mahalleliyi şoke etti Cami hoparlöründen yükselen ses mahalleliyi şoke etti
Libya’nın devrik lideri Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü Libya'nın devrik lideri Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü
Panathinaikos, Real Madrid’i son saniyede yıktı Panathinaikos, Real Madrid'i son saniyede yıktı
ABD İran’ın talebini kabul etti Cuma günkü görüşme Umman’da yapılacak ABD İran'ın talebini kabul etti! Cuma günkü görüşme Umman'da yapılacak

23:27
Okan Buruk, anlaşma sağlanan oyuncuyu duyurdu
Okan Buruk, anlaşma sağlanan oyuncuyu duyurdu
22:58
İran ile ABD arasındaki müzakerelerin yeri ve tarihi belli oldu
İran ile ABD arasındaki müzakerelerin yeri ve tarihi belli oldu
22:50
N’Golo Kante İstanbul’a geldi, Fenerbahçe taraftarı havalimanını yaktı
N'Golo Kante İstanbul'a geldi, Fenerbahçe taraftarı havalimanını yaktı
22:45
Dünyayı sarsan dosyaların ortak ismi: Epstein ve FETÖ elebaşı Gülen’in avukatı aynı kişi çıktı
Dünyayı sarsan dosyaların ortak ismi: Epstein ve FETÖ elebaşı Gülen'in avukatı aynı kişi çıktı
22:41
Asansöre biner binmez balonlar patladı
Asansöre biner binmez balonlar patladı
22:26
Galatasaray kupada 3’te 3 yaptı
Galatasaray kupada 3'te 3 yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 02:02:38. #7.11#
SON DAKİKA: Mide bulandıran bir yazışma daha ortaya çıktı: Bebek kakası ile tedavi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.