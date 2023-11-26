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Midilli açıklarında kargo gemisi battı! 13 denizciyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Midilli açıklarında kargo gemisi battı! 13 denizciyi arama çalışmaları sürüyor

Midilli açıklarında Mısır'dan İstanbul'a tuz taşıyan Raptor adlı kargo gemisi battı. Gemideki bir denizci kurtarılırken, 13 kişiyi arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

Midilli açıklarında kargo gemisi battı! 13 denizciyi arama çalışmaları sürüyor
26.11.2023 - 13:47,
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Midilli açıklarında 14 kişiyi taşıyan "Raptor" adlı kargo gemisinin battığı bildirildi. Denizcilerden 1 kişi kurtarılırken, 13 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

1 KİŞİ KURTARILDI

Yunan Sahil Güvenlikten yapılan açıklamada, Mısır'dan İstanbul'a tuz taşıyan geminin Midilli Adası açıklarında battığı, gemiden bir denizcinin kurtarıldığı belirtildi.

İÇİNDE 14 KİŞİ VARDI

Ada'nın yaklaşık 4,5 deniz mili güneybatısında meydana gelen olayda arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedilen açıklamada, gemi mürettebatının 2 Suriyeli, 4 Hintli ve 8 Mısırlıdan oluştuğu ifade edildi. Yetkililer, kuvvetli fırtına ve dev dalgalar nedeniyle geminin su alıp battığı değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

İstanbul, Mısır, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Midilli açıklarında kargo gemisi battı! 13 denizciyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Midilli açıklarında kargo gemisi battı! 13 denizciyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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