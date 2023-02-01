Milano metrosunda yaşananlar ülkede infial yarattı! 52 yaşındaki bir kadınla 19 yaşındaki bir erkek asansörde ilişkiye girdi - Son Dakika
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Milano metrosunda yaşananlar ülkede infial yarattı! 52 yaşındaki bir kadınla 19 yaşındaki bir erkek asansörde ilişkiye girdi

01.02.2023 15:09
Milano metrosunda yaşananlar ülkede infial yarattı! 52 yaşındaki bir kadınla 19 yaşındaki bir erkek asansörde ilişkiye girdi

İtalya'nın Milano kentinde cinsel ilişki skandalı yaşandı. 52 yaşındaki Ukraynalı bir kadın ile 19 yaşındaki Mısırlı bir erkek Milano metrosunun asansöründe birlikte olurken, yüz kızartıcı eylemi gerçekleştiren kadın ve gence kamuya açık bir yerde uygunsuz davranışlarda bulunmaktan tutuklandı.

İtalyan basını, Milano jandarmasının, metro asansöründe cinsel ilişki yaşarken suçüstü yakalanan 52 yaşındaki Ukraynalı bir kadın ile 19 yaşındaki Mısırlı bir erkeği gözaltına aldığını duyurdu.

JANDARMA ASANSÖRÜN KAPISINI AÇINCA...

Tgcom24'te yer alan habere göre, Loreto Meydanı ile aynı adı taşıyan istasyon platformunu birbirine bağlayan asansörün kapalı olduğunu gören metro personeli güvenlik güçlerini çağırdı. Görevli istasyon personeliyle birlikte asansörün kapılarını açan jandarmalar, umuma açık alanda cinsel ilişki yaşayan çift ile karşılaştı.

İLK VUKUATLARI DEĞİL

Hem erkek hem de kadın, kamuya açık bir yerde uygunsuz davranışlarda bulunmaktan tutuklandı. Her ikisinin de daha önce çeşitli suçlardan poliste kaydı olduğu belirlenen çiftin, Milano jandarması tarafından da tanındığı ortaya çıktı.

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SON DAKİKA: Milano metrosunda yaşananlar ülkede infial yarattı! 52 yaşındaki bir kadınla 19 yaşındaki bir erkek asansörde ilişkiye girdi - Son Dakika
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