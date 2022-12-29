Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde MİT Başkanı Hakan Fidan ile Moskova'ya gitti. Hulusi Akar burada Suriye Savunma Bakanı ile de görüştü. 11 yıl sonra yapılan ilk görüşme olarak tarihe geçen temaslara Rus yetkililer de eşlik etti. Bu görüşme Ortadoğu basınında da yankı buldu.
Al- Arabiya Gazetesi'nde yer alan haberde, Suriye krizinin çözümü için temasların devam edeceğini vurguladı. Haberde ayrıca bakanlık arasında ilk temasın Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde planladığı harekat öncesinde olmasına dikkat çekti.
Al-Manitor Gazetesi de iki ülke arasındaki görüşmeye yer verdi. Gazetede yer alan haberde, "Türkiye, Suriye hükümeti ile terör gruplarına karşı işbirliği yapmasını istiyor. Şam da Ankara'dan askerlerini Suriye'den çekmesini talep ediyor" dedi. Görüşmenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şam'a olumlu mesajlar gönderdikten sonra gerçekleştiğinin de altı çizildi.
El-Cezire'de yer alan habere göre, "Suriye konusunda Ankara ile Şam arasında hâlâ büyük görüş ayrılıkları var. Şam'ın Türk askeri varlığını sınırlarından çıkarmak istediğini biliyoruz"ifadeleri yer aldı. Haberde ayrıca, "Türkiye, Suriyeli mültecileri güvenli ve onurlu bir şekilde geri göndermek istiyor" denildi.
Son Dakika › Dünya › Ankara-Şam arasında 11 yıl sonra ilk temas kurudu! Gelişme Ortadoğu basınına damgasını vurdu - Son Dakika