Ankara-Şam arasında 11 yıl sonra ilk temas kurudu! Gelişme Ortadoğu basınına damgasını vurdu - Son Dakika
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Ankara-Şam arasında 11 yıl sonra ilk temas kurudu! Gelişme Ortadoğu basınına damgasını vurdu

29.12.2022 09:41

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan, Moskova'da temaslarda bulundu. Akar burada Suriye Savunma Bakanı ile görüştü. Görüşme 11 yıl sonra yapılan ilk resmi temas olarak kayıtlara geçti. Gelişme Ortadoğu basınında da yankı buldu. Ortadoğu basınının önde gelen gazetelerinden Al-Arabiya görüşmenin, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine harekat planladığı sırada olmasına dikkat çekildi. El- Cezire'de yer alan haberde ise, Ankara-Şam arasında hala görüş ayrılıklarının olduğu söylendi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde MİT Başkanı Hakan Fidan ile Moskova'ya gitti. Hulusi Akar burada Suriye Savunma Bakanı ile de görüştü. 11 yıl sonra yapılan ilk görüşme olarak tarihe geçen temaslara Rus yetkililer de eşlik etti. Bu görüşme Ortadoğu basınında da yankı buldu.

"TEMASLAR DEVAM EDECEK"

Al- Arabiya Gazetesi'nde yer alan haberde, Suriye krizinin çözümü için temasların devam edeceğini vurguladı. Haberde ayrıca bakanlık arasında ilk temasın Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde planladığı harekat öncesinde olmasına dikkat çekti.

"TÜRKİYE TERÖRE KARŞI İŞBİRLİĞİ İSTİYOR"

Al-Manitor Gazetesi de iki ülke arasındaki görüşmeye yer verdi. Gazetede yer alan haberde, "Türkiye, Suriye hükümeti ile terör gruplarına karşı işbirliği yapmasını istiyor. Şam da Ankara'dan askerlerini Suriye'den çekmesini talep ediyor" dedi. Görüşmenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şam'a olumlu mesajlar gönderdikten sonra gerçekleştiğinin de altı çizildi.

"ANKARA-ŞAM ARASINDA GÖRÜŞ AYRILIĞI VAR"

El-Cezire'de yer alan habere göre, "Suriye konusunda Ankara ile Şam arasında hâlâ büyük görüş ayrılıkları var. Şam'ın Türk askeri varlığını sınırlarından çıkarmak istediğini biliyoruz"ifadeleri yer aldı. Haberde ayrıca, "Türkiye, Suriyeli mültecileri güvenli ve onurlu bir şekilde geri göndermek istiyor" denildi.

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SON DAKİKA: Ankara-Şam arasında 11 yıl sonra ilk temas kurudu! Gelişme Ortadoğu basınına damgasını vurdu - Son Dakika
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