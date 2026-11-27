Milli Savunma Bakanlığı: Tracia-2026 Tatbikatı Bulgaristan'da 9-26 Kasım'da yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bulgaristan'ın ev sahipliğinde 9-26 Kasım 2026 tarihleri arasında icra edilen Tracia-2026 Tatbikatı'na Kara Kuvvetleri de katıldı. MSB, Seçkin Gözlemci Günü'ndeki faaliyetlerde müttefik unsurların müşterek harekat kabiliyeti ve birlikte çalışabilirliğinin sergilendiğini bildirdi.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'Tracia-2026 Tatbikatı'nın Bulgaristan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sahada güç, görevde uyum, hedefte başarı! Bulgaristan'ın ev sahipliğinde 9-26 Kasım 2026 tarihleri arasında icra edilen Tracia-2026 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde Kara Kuvvetlerimizin de katılımıyla gerçekleştirilen faaliyetlerde, müttefik unsurların müşterek harekat kabiliyeti ve birlikte çalışabilirliği sergilendi" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: DHA
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