MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'Tracia-2026 Tatbikatı'nın Bulgaristan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sahada güç, görevde uyum, hedefte başarı! Bulgaristan'ın ev sahipliğinde 9-26 Kasım 2026 tarihleri arasında icra edilen Tracia-2026 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde Kara Kuvvetlerimizin de katılımıyla gerçekleştirilen faaliyetlerde, müttefik unsurların müşterek harekat kabiliyeti ve birlikte çalışabilirliği sergilendi" ifadelerine yer verildi.