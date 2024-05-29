Milyarder Larry Connor, Titanic Enkazına Denizaltıyla Gidecek

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Milyarder Larry Connor, Titan trajedisinin ardından Titanic enkazına iki kişilik denizaltıyla giderek "güvenli şekilde yapılabileceğini" kanıtlamak istiyor.

Geçen yıl beş kişinin ölümüne neden olan patlamaya rağmen, Ohio'lu milyarder ve emlak yatırımcısı Larry Connor, Titanic enkazına derin denizaltı ile inmeyi planlıyor. Connor, bu yolculuğun güvenli olduğunu göstermek istiyor. Geçen Haziran'da OceanGate denizaltısında yaşanan trajedide şirket CEO'su Stockton Rush da dahil olmak üzere beş kişi hayatını kaybetmişti.

Connor, Triton Submarines'in kurucu ortağı Patrick Lahey ile birlikte, 20 milyon dolarlık lüks iki kişilik bir denizaltı ile Titanic'in enkazına 12.400 feet (yaklaşık 2,3 mil) derinliğe dalmayı planlıyor. Lahey'in tasarladığı Triton 4000/2 Abyssal Explorer adlı denizaltının bu yolculuğu birçok kez gerçekleştirebileceği belirtiliyor.

Connor, Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada, "İnsanlara, okyanusun son derece güçlü olmasına rağmen, doğru şekilde yaklaşıldığında harika ve keyifli olabileceğini ve gerçekten hayat değiştirici olabileceğini göstermek istiyorum," dedi.

Connor, OceanGate Titan'ın patlamasından birkaç gün sonra bu yolculuğu planlamaya başladı. Lahey'i arayarak daha iyi bir denizaltı yapmaları gerektiğini söyledi. Lahey, "Bu derinliklere tekrar tekrar güvenli bir şekilde dalabilen bir denizaltı inşa etmemiz gerektiğini ve Titan'ın bir düzenek olduğunu dünyaya göstermemiz gerektiğini söyledi," dedi.

Lahey, OceanGate'in güvenlik standartlarını eleştirerek, CEO Stockton Rush'ın iş standartlarını "oldukça yırtıcı" olarak nitelendirdi. Titan yolcularının imzalamak zorunda kaldığı feragatname, yolcuların ölebileceğini ve denizaltının "deneysel" olduğunu birkaç kez belirtiyordu. Endüstri uzmanları ve bir çalışan, 2023'teki patlama öncesinde geminin güvenliği konusunda endişelerini dile getirmişti.

Connor, Titanic'e yapılacak yolculuğun ne zaman gerçekleşeceğini belirtmedi ancak bu haber sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.