Mısır'da 3000 yıl öncesine ait askeri kışlalar ve depolar keşfedildi - Son Dakika
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Dünya

Mısır'da 3000 yıl öncesine ait askeri kışlalar ve depolar keşfedildi

Mısır\'da 3000 yıl öncesine ait askeri kışlalar ve depolar keşfedildi

Arkeologlar, Mısır'ın Beheira ilinde 3000 yıl öncesine ait askeri kışlalar ve depoları ortaya çıkardı. Firavun II. Ramses dönemine ait bu yapılar, savaşçı bir ordunun izlerini taşıyor. Kışlaların, Mısır'ın kuzeybatı sınırlarını korumak için önemli bir askeri üs olduğu belirtildi. Kazılarda ayrıca Mısır tanrılarına ait oymalı eserler ve çeşitli süs eşyaları bulundu. Kışlaların bir kısmının askerlere yiyecek ve günlük ihtiyaç malzemeleri sağlamak için kullanıldığı belirlendi.

09.09.2024 13:33
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Arkeologlar, Mısır'ın Beheira ilinde 3000 yıl öncesine ait askeri kışlalar ve depolar ortaya çıkardı. Bu keşif, Firavun II. Ramses dönemine ait (MÖ 1279-1213) bir savaşçı ordusunun izlerini taşıyor.

Kerpiçten yapılmış bu yapılar, dar bir koridorla ayrılmış iki özdeş gruptan oluşuyor. İçlerinde bulunan oymalar, II. Ramses için savaşan askerlerin başarılarını anlatıyor. Ayrıca, Büyük Ramses'in amblemini taşıyan bronz bir kılıç da bulundu.

Yüksek Antikalar Konseyi Genel Sekreteri Mohamed Ismail Khaled, bu kışlaların Mısır'ın kuzeybatı sınırlarını korumak için önemli bir askeri üs olduğunu belirtti.

Kazılarda ayrıca Mısır tanrıları Amon ve Ptah'a ait oymalı eserler, nar desenli kolyeler ve yüzükler de bulundu. Kışlaların bazı bölümlerinin askerlere yiyecek ve günlük ihtiyaç malzemeleri sağlamak için kullanıldığı anlaşıldı.

Bu arada, Giza'da dünyanın en büyük müzesi inşa ediliyor. 90.000 metrekarelik bu müze, 100.000'den fazla antik eseri sergileyecek. Kral Tutankhamun'un mezarından çıkarılan hazineler de dahil olmak üzere, birçok eser ilk kez burada sergilenecek. Müzenin yakınında, turistleri Giza piramitlerine bağlayan 2 km uzunluğunda bir yürüyüş yolu da bulunacak.

Mısır'da 3000 yıl öncesine ait askeri kışlalar ve depolar keşfedildi
Mısır'da 3000 yıl öncesine ait askeri kışlalar ve depolar keşfedildi
Mısır'da 3000 yıl öncesine ait askeri kışlalar ve depolar keşfedildi
Mısır'da 3000 yıl öncesine ait askeri kışlalar ve depolar keşfedildi
Mısır'da 3000 yıl öncesine ait askeri kışlalar ve depolar keşfedildi
Mısır'da 3000 yıl öncesine ait askeri kışlalar ve depolar keşfedildi

Kültür Sanat, Dünya, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Dünya Mısır'da 3000 yıl öncesine ait askeri kışlalar ve depolar keşfedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Yunus Durak: Asırlarca Türkler ve müslümanlar, Mısırı yönetti. Akademik olarak bir çalışma yapılmadı. 1798 yılında Napolyon Mısırı işgal ediyor ve yüzlerce akademi çalışması yaptırıyor. İngilizlerin Rozetta taşının okumasıyla Mısır uygarlığı çözülüyor. İşte müslümanlar olarak bilime bu kadar yakınız 16 3 Yanıtla

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