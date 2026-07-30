Mısır'da İHA Saldırısı Gemileri Vurdu
Mısır, Dimyat Limanı'ndaki yangının insansız hava aracı saldırısından kaynaklandığını duyurdu.
MISIR hükümeti, Dimyat Limanı'nda iki gemide çıkan yangının bir insansız hava aracı saldırısından kaynaklandığını bildirdi.
Mısır Bakanlar Kurulu'ndan yapılan açıklamada, dün Dimyat Limanı'nda iki gemide çıkan yangının ilk incelemelere göre, bir insansız hava aracı (İHA) saldırısından kaynaklandığı belirtildi. Açıklamada, saldırıyı üstlenen olmadığı ve olaya ilişkin incelemenin devam ettiği aktarıldı.
Kaynak: DHA
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